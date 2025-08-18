Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
La preocupació internacional per l'activitat d'aquests òrgans coincideix amb la decisió d'Interior de confiar a Huawei la gestió de secrets judicials i policials espanyols
Redacció
La seva denominació oficial a la Xina és "estació de servei a l'estranger" (海外服务站), i la suposada funció per la qual van ser creades és l'assistència burocràtica als ciutadans de la República Popular que emigren. Però, des del principi, administracions de diversos estats europeus (Països Baixos, Alemanya, França...) i entitats independents, com Safeguard Defenders, van alertar que l'objectiu d'aquestes "'comissaries" és el control dels dissidents del règim.
Els mètodes que presumptament s'empren són les amenaces i les extorsions, directes o a familiars de les persones perseguides que continuen residint al gegant asiàtic, perquè siguin obedients o, encara millor, submises. La policia espanyola té constància que súbdits xinesos que han passat per la Catalunya central han estat víctimes d'aquestes pràctiques. Amb tot, de manera oficiosa, aquest cos de seguretat admet la dificultat de fer-ne un seguiment.
"No hi ha cap transparència ni claredat", indica un agent destinat en l'actualitat a Madrid. "A més, els nostres tampoc ens faciliten la feina", es queixa. Es refereix a la polèmica per l'adjudicació del Ministeri d'Interior a la multinacional xinesa Huawei de la gestió de l'emmagatzematge de les escoltes telefòniques judicials per més de dotze milions d'euros.
Aquesta decisió ha desencadenat crítiques i protestes per part de nombrosos jutges, fiscals, comandaments i efectius policials, els quals no confien en la independència de la corporació respecte al govern del seu país. Alguns analistes també han subratllat el contrast entre la política sobre ciberseguretat que impera a la Unió Europea, basada en un blindatge digital per evitar les ingerències estrangeres, i "la cessió dels nostres secrets a Huawei que ha fet el Govern", indica l'agent.
Sobre la companyia oriental pesen seriosos advertiments sobre intel·ligència. Sigui com sigui, el procediment ha estat supervisat per la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació. Els observadors han apuntat igualment que mesures com aquesta tendeixen a allunyar l'Executiu dels Estats Units d'Amèrica, en plena guerra aranzelària, amb la Xina com a principal adversari dels nord-americans, aliats naturals d'Espanya al llarg de la història.
El Ministeri de Seguretat Pública xinès agrupa aquestes oficines extra legals sota l'epígraf "110 d'ultramar" (海外110). A més de resoldre "casos penals" que els afecten directament, els seus funcionaris presumiblement ajuden a practicar detencions per a altres països, per exemple, Cambodja, Myanmar o Zàmbia. Madrid, Barcelona, València o Santiago de Compostela són algunes de les ciutats on hi ha "comissaries" d'aquest tipus. Amb tot, el seu radi d'acció és molt superior.
