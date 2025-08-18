Els atacs sexuals creixen a l'estiu en ambients festius, i sovint són en grup
La Fundació ANAR apunta que el risc que les violacions estivals siguin "grupals" és superior a la resta de l'any
Redacció
Els abusos i les agressions sexuals s'incrementen a l'estiu, segons indiquen experts de diverses administracions i entitats dedicades a la lluita contra la discriminació i la violència sexista. Els tècnics d'una d'aquetes organitzacions, Save the Children, d'abast internacional, però ben implantada a la Catalunya central, ressalten que dues de les causes d'aquest augment són l'accés massiu a la pornografia i la manca d'educació sexo-afectiva.
Per millorar aquesta situació, la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, que agrupa més de 120 associacions i un gran volum de voluntaris, ha dut a terme 58 tallers vinculats al projecte "Trenquem el silenci", centrat a prevenir aquests successos i promoure la igualtat "des d'una perspectiva feminista, comunitària i transformadora".
També aquesta plataforma ha advertit en el passat de la "intensificació" dels atacs sexuals a l'estiu, sobretot en espais públics, lúdics o de vacances. Concerts i festivals musicals, celebracions populars, festes a les platges i altres espais d'oci són els contexts més habituals en què es perpetren aquests delictes, la progressió dels quals és preocupant, d'acord amb les dades reflectides als últims balanços de criminalitat del Ministeri de l'Interior.
Els analistes de la Fundació ANAR agreguen que el risc que les violacions estivals siguin "grupals" és superior a la resta de l'any. I la seva veu és autoritzada, ja que aquest col·lectiu sense ànim de lucre, fundat el 1970, ajuda infants i adolescents en risc a través de projectes a l'Estat i Amèrica Llatina, en el marc de la Convenció dels Drets del Nen de Nacions Unides.
Aquests casos contrasten amb el perfil dels agressors sexuals típics. Una de les investigacions més completes al respecte va ser presentada en una jornada científica sobre recerca i intervenció sexual a l'Estat i va permetre caracteritzar aquests infractors amb gran precisió. A partir de gairebé 200 sentències es va determinar que en vuit de cada deu ocasions hi ha vincles entre l'agressor i la víctima abans del delicte.
A diferència dels episodis d'estiu -a l'aire lliure-, la majoria dels incidents es desenvolupen en habitatges. Rarament es fan servir armes. I tampoc es recorre a la violència física extrema. Els agressors són homes i les damnificades, dones, pràcticament sempre. No és habitual que els condemnats per aquesta causa tinguin antecedents penals ni que se'ls hagi diagnosticat alguna patologia.
