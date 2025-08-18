Spam tecnològic
El pla contra les estafes telefòniques talla l’aixeta a 48 milions de trucades i 2 milions d'SMS
L’actuació inclou mesures per a la identificació de les trucades comercials des de números amb prefixos geogràfics reservats o els números 800 i 900
Germán González
Des que el passat 7 de març va entrar en vigor el Pla contra les estafes telefòniques i per SMS els operadors de telecomunicacions han bloquejat 48 milions de trucades i 2,2 milions d’SMS fraudulents. Així ho ha explicat el ministre per a la Transformació digital i de la Funció Pública, Óscar López, que ha afegit que la mitjana diària de trucades i SMS desactivats gairebé s’ha duplicat des de l’entrada en vigor d’un segon paquet de mesures al juny
Així, en el primer període d’implantació del pla (entre el 7 de març i el 7 de juny) la mitjana de trucades bloquejades al dia van ser 235.600 i 10.000 SMS, mentre que al juny i juliol la mitjana de trucades diàries bloquejades han sigut 434.915 i 18.666 SMS. «Hem pres mesures per protegir la ciutadania de les estafes de suplantació d’identitat que es cometen mitjançant trucades o enviaments d’SMS en què, entre altres pràctiques fraudulentes, s’incita l’usuari a donar les seves dades a l’estafador creient que és una entitat o institució. Era un problema que estava creixent exponencialment i causant importants danys econòmics», ha explicat el ministre.
López també ha recordat que les companyies de telecomunicacions assumeixen econòmicament implementar aquestes mesures ho assumeixen les companyies de telecomunicacions: «No crec que sigui un cost molt important, el cost veritablement rellevant és el que comporten aquestes estafes per al ciutadà».
Estafes des de l’estranger
Amb aquest pla, els operadors de telecomunicacions tenen l’obligació de bloquejar numeracions que no estan atribuïdes a cap usuari ni servei, per exemple, els números que comencen per 3 o per 4. A partir del juny, també s’actua contra les trucades i SMS que són d’origen internacional (excepte aquells números que estan en roaming), però que simulen haver sigut originades en un número espanyol per estafar, una de les pràctiques més comunes en els intents de frau telefònic.
El ministre ha remarcat que «es tracta d’atacs massius de trucades fraudulentes que es fan des d’aplicacions automàtiques i que ara ja no poden arribar al ciutadà». El pla prohibeix que es realitzin trucades comercials des de números mòbils, ja que una part important de les estafes es produïen quan el ciutadà rebia trucades procedents de mòbils nacionals que no té guardats a la seva agenda, per la qual cosa no pot identificar la persona que truca.
Ara les trucades comercials només es poden realitzar des de números amb prefixos geogràfics, reservats específicament per a comunicacions comercials o des de números 800 i 900, als quals ara es permet que puguin fer trucades, i no només rebre-les. El ministre ha recordat que l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions resol dubtes sobre els drets dels usuaris i permet presentar reclamacions, per exemple, en el cas que un ciutadà continuï rebent trucades comercials des de numeració mòbil.
El Ministeri i les operadores també estan estudiant com acotar que els estafadors utilitzin trucades amb prefixos nacionals per a les seves pràctiques fraudulentes la impossibilitat de continuar comunicant-se amb numeració mòbil.
Una base per identificar
El pla contra les estafes telefòniques i per SMS compta amb una última mesura que, per la seua complexitat tècnica, entrarà en vigor passats15 mesos des de la seua entrada en vigor, el juny del 2026. Es tracta de la creació d’una base de dades oficial amb els codis alfanumèrics que utilitzen les empreses i les administracions públiques com a identificadors en els SMS.
Aquesta base de dades, que serà gestionada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), permetrà registrar i verificar aquests identificadors. Així es garantirà l’autenticitat de les comunicacions, es protegirà la identitat de les entitats legítimes, i es facilitarà la detecció i bloqueig d’intents de suplantació.
L’actuació del Govern pretén augmentar la protecció dels consumidors i les empreses, i facilitar-los la identificació de trucades i els missatges comercials per evitar així ser víctimes d’estafes telefòniques en les quals se’ls demanen dades o claus personals.
Les mesures principals del pla se centren en el bloqueig de la numeració no atribuïda, de manera que els operadors de telefonia han de bloquejar trucades i SMS amb números que no hagin estat atribuïts a cap servei, operador o client, i, també, bloquejar les trucades nacionals amb origen internacional.
