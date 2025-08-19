Dues incidències causen retards que poden superar els 30 minuts als trens de l’R4 aquest dimarts al matí
Hi ha hagut problemes a primera hora a l’R1 i RG1 pel robatori de coure entre Badalona i el Clot
ACN
Barcelona
Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen aquest dimarts amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència des de les 8.40 h a les instal·lacions de l’estació de Sant Vicenç de Castellet, segons informa Renfe. A més, a l’altre extrem de l’R4, una altra incidència, en aquest cas a Sant Vicenç de Calders, també ha provocat demores a la mateixa línia i a l’R2 Sud. Aquesta incidència s’ha registrat cap a les 6 del matí i ja està solucionada.
D’altra banda, els trens de les línies R1 i RG1 s’han vist afectats pel robatori de cable entre Badalona i El Clot, entre les 6 h i les 7.10 h. A partir d’aquesta hora, els trens han recuperat gradualment la freqüència de pas habitual.
