Més de 25 denúncies als parcs naturals del Solsonès i Berguedà per infraccions diverses

Un fogonet en una zona forestal

Un fogonet en una zona forestal / Mossos d'Esquadra

Alba Diaz

Manresa

Els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu especial al Solsonès i al Berguedà amb l’objectiu de garantir el civisme i respectar el medi natural de la zona. En el balanç de l’operatiu, es van registrar dues denúncies per tinença de fogonets, mesura clau per prevenir incendis forestals.

També es va sancionar una persona per acampada il·legal i es van posar 14 denúncies per accés motoritzat no autoritzat en àrees protegides.

Pel que fa al trànsit, els agents van tramitar sis denúncies i van detectar dos conductors amb drogues positives, fet que posa de manifest la importància d’aquests controls per mantenir la seguretat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents