Una esllavissada obliga a tallar la carretera d'accés al nucli alturgellenc d'Os de Civís des d'Andorra
Les darreres pluges han provocat un despreniment de pedres a la via i es treballa per reobrir-la al trànsit
ACN
Una esllavissada de pedres a la carretera CG 6 d'accés al nucli d'Os de Civís, a les Valls de Valira, des d'Andorra ha obligat a tallar la via des d'aquest dimarts al vespre. El despreniment s'ha produït just al punt fronterer i els operaris estan treballant per retirar el material i poder reobrir-la al trànsit. L'alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, ha dit que, abans de normalitzar la circulació, s'està valorant la possibilitat de fer una observació de la zona amb drons, ja que es tracta d'una muntanya amb fort pendent i es vol garantir la seguretat dels conductors. Com a alternativa, es poden fer desplaçaments amb vehicles 4x4 per una pista forestal fins a Civís i des d'allà continuar per carretera fins a l'N-145.
Des del Comú de Sant Julià de Lòria, a Andorra, han explicat que Protecció Civil ha reallotjat en diferents establiments hotelers del Principat als turistes afectats per l'esllavissada, els quals no podien accedir a Os de Civís.
