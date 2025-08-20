Detingut per mossegar un guàrdia civil quan vigilava la casa de la seva exparella
L'home va ser enxampat a les zones comunes de l'edifici observant per les finestres dels baixos amb actitud sospitosa
EFE
La Guàrdia Civil ha detingut a Roquetas de Mar (Almeria) un home de 45 anys que, després de ser sorprès rondant per un bloc d’habitatges on viu la seva exparella, es va resistir de manera violenta a la seva detenció, arribant a mossegar la mà d’un agent i a causar lesions a dos més durant la intervenció.
Segons han informat a EFE fonts properes al cas, els fets van tenir lloc cap a les 20.00 hores de dilluns, quan diversos veïns van alertar que un individu es trobava a les zones comunes de l’edifici observant per les finestres dels baixos amb actitud sospitosa.
A l’arribada de la patrulla, dues veïnes van informar els agents que aquesta persona portava diversos dies repetint el mateix comportament i que es tractava de l’exparella d’una altra resident, la qual li havia demanat en diverses ocasions que abandonés el domicili.
Els guàrdies civils van intentar identificar el sospitós, que va fer cas omís a les ordres i va fugir corrents fins a ser interceptat a la via pública, a l’altura del número 29 del carrer Santa Fe. En aquell moment es va mostrar exaltat, agressiu i amb gran resistència a col·laborar, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció.
Durant l’arrest, el detingut hauria oposat resistència activa i violenta: va mossegar la mà esquerra d’un dels agents, provocant-li erosions; va donar un cop de colze a la boca a un altre guàrdia civil, que també va resultar amb ferides a una mà; i va ocasionar una lesió lumbar i la inflamació d’un dit de la mà dreta a un tercer membre de la patrulla.
Segons les mateixes fonts, l’home va mantenir una actitud extremadament agressiva i violenta durant tot el procediment, tant en el moment de la detenció com en el trasllat fins a dependències oficials. Un cop a l’aquarterament, se li va practicar un escorcoll de seguretat en què se li va intervenir una bosseta amb uns tres grams del que sembla ser cocaïna.
Els veïns van indicar als agents el domicili de l’exparella del detingut, que va confirmar haver patit dies enrere la presència insistent d’aquesta persona voltant el seu habitatge, motiu pel qual havia trucat en diverses ocasions a la Guàrdia Civil. Tot i manifestar la seva por, la dona va assegurar que no havia formalitzat denúncia perquè l’home li insistia de manera reiterada a veure el seu fill.
La víctima va explicar, a més, que la seva exparella es troba en tractament psiquiàtric, tot i que combina la medicació amb el consum de cocaïna, cosa que agreuja la seva conducta. El detingut, de nacionalitat espanyola i veí de Roquetas de Mar, va ser informat dels seus drets i traslladat a dependències policials acusat d’un presumpte delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.
