Dues ferides i una quinzena de veïns desallotjats per l'esfondrament del sostre d'un pis en un edifici a Badalona
Els inquilins de l'immoble, amb 12 habitatges, no podran tornar a casa per danys estructurals
ACN
Dues dones han resultat ferides aquest dimecres per l'esfondrament del terra d’un pis en un edifici de Badalona i una quinzena de persones han hagut de ser desallotjades. Segons informen els Bombers, una veïna del primer pis de 71 anys ha caigut a l'habitatge de sota quan ha col·lapsat el terra, en un forat d’uns 3 metres quadrats. La seva filla, de 40 anys, també ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i les dues han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. El sinistre ha obligat a buidar completament de veïns l'immoble, amb 12 habitatges, que el Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers i serveis municipals han considerat inhabitables. L’edifici va ser construït el 1963.
Els Bombers han rebut poc abans de les 11 del matí l’avís d'aquest sinistre en un edifici al carrer de Mare de Déu de Lorda al barri de Sant Antoni de Llefià. En el moment de l’esfondrament, a l'habitatge també hi havia el marit i la filla del matrimoni, que han resultat il·lesos. A la planta baixa no hi havia ningú, segons indiquen els Bombers.
L'esfondrament ha causat un forat per on ha caigut material entre les bigues i, després de la valoració dels tècnics municipals i els Bombers, s'ha comprovat que estaven en força mal estat i s'ha decidit que els inquilins no podran tornar a casa seva per danys estructurals.
Els Bombers han fet un primer acompanyament amb alguns veïns per recollir les seves pertinences més urgents, i hi tornaran a la tarda per agafar-ne més.
Segons informa l’Ajuntament de Badalona, nou dels dotze pisos estaven habitats mentre que els altres tres, buits. Les persones afectades seran ateses pels Serveis Socials al Servei Bàsic d’Atenció Social 5 de Llefià. En les properes hores caldrà determinar si poden passar aquesta primera nit amb familiars o bé cal trobar altres recursos.
