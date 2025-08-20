Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
A última hora van fer un canvi de conductor, ja que el primer tenia el permís de conduir suspès
Un peculiar intent d'engany als Mossos d'Esquadra ha acabat amb dues persones denunciades al Bages. La policia estava fent un control a la C-16c de Sant Fruitós (la que travessa entre els polígons industrials i comercials). De sobte, els agents van presenciar com un cotxe que quan s'hi acostava el portava un home, havia canviat de persona al volant. Ja no el duia ell, ara hi havia una dona. S'havien intercanviat el lloc.
Ella, que en aquell moments és la conductora, dóna 0,73 i positiu en cocaïna, ell 0,54, però és que, a més, en el seu cas té el permís de conduir suspès. El control ha acabat amb sengles denúncies.
