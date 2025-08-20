Tres contenidors incendiats al carrer Francesc Moragas
No hi ha hagut afectacions més enllà dels diposits calcinats per un foc que ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dimecres un incendi de contenidors al al carrer Francesc Moragas de Manresa. Tres dipòsits d'escombraries d'una illa han cremat aquesta matinada a tocar del supermercat Mercadona, segons l'Ajuntament de Manresa. Els serveis d'emergències n'han rebut l'avís a les 3.31 hores i els Bombers hi han enviat dues dotacions, que han extingit ràpidament les flames. No hi ha hagut altres afectacions ni persones ferides per l'incident.
