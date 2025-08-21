Milers de seguidors
La mort en directe d'un 'streamer' després de passar 12 dies rebent violència extrema commociona internet
La defunció de Jean Pormanove mostra una nova tendència en la xarxa, en què creadors de contingut s’autodestrueixen sense límits davant de la càmera a canvi de seguidors (i diners)
Leticia Fuentes
«Em fa molt mal, vaig a l’hospital», es queixava l’‘streamer’ Raphaël Graven, després de 43 hores de transmissió en viu. De cop, una altra bufetada. «Que et bombin, asseu-te i tanca la boca», respon Naruto, un altre dels participants. Després de 12 dies patint vexacions, insults i violència extrema de manera ininterrompuda, Graven, també conegut en la xarxa com a Jean Pormanove, va morir mentre dormia dilluns passat. «JP?», li diu un dels participants. Pormanove no contesta i decideixen tirar-li des de la distància una ampolla de plàstic per intentar despertar-lo, però l’‘influencer’ de 46 anys feia hores que ja no es movia. Prop de 10.000 persones estaven en directe en aquell moment, presenciant des de casa com allò havia anat massa lluny.
La seva mort ha estremit França i ha generat un intens debat sobre els límits de les xarxes socials. Durant hores, centenars d’usuaris van ser testimonis d’una mort anunciada; sense filtres, sense aixecar les alarmes de ningú i sense que la plataforma Kick, en què es retransmetia tot, censurés la retransmissió.
La Fiscalia de Niça ha obert una investigació per un «presumpte acte violent deliberat» i aquest dijous es portarà a terme l’autòpsia del cos per esbrinar si la seva mort es deu als cops i les vexacions sofertes o a altres causes. A més, la plataforma Kick i els participants en aquest repte també formen part de la investigació, tal com va assenyalar a través de la xarxa social X la ministra delegada d’Afers Digitals, Clara Chappaz: «Totes les plataformes tenen la responsabilitat legal d’eliminar qualsevol contingut manifestament il·lícit del qual tinguin coneixement».
L’alta comissionada per a la Infància i exministra d’Infància, Joventut i Família, Sarah El Haïry, va qualificar el que va passar com a «horrible» en el seu compte d’X i va secundar Chappaz a responsabilitzar Kick. «Les plataformes tenen l’enorme responsabilitat de regular el contingut en línia perquè els nostres nens no estiguin exposats a contingut violent», va dir.
No és la primera vegada que la justícia investiga aquest grup d’‘influencers’ per exactament el mateix. L’any passat, la Fiscalia de Niça ja va obrir una instrucció, que està en curs, per delictes d’odi i violència.
Conegut per filmar-se patint humiliacions
Raphaël Graven, exmilitar, era conegut en les seves diferents plataformes digitals per filmar-se patint humiliacions per part d’altres homes, ‘influencers’, o de vegades per ell mateix. D’això, tant Pormanove com Owen Cenazandotti, conegut com a Naruto; Safine Hamadi, àlies Safine, i Coudoux en feien tot un espectacle i la seva forma de vida.
Bufetades, cops, descàrregues elèctriques, aïllament sense menjar ni aigua... No hi havia límits en el contingut de Pormanove al qual estaven subscrits prop de 600.000 persones. El seu germà Gwen també participava en alguns dels directes i s’ha volgut defensar de les crítiques rebudes. «Era contingut molt ‘trash’, com diuen», admet, encara que insisteix que tot era consensuat i estava sota control,malgrat que les imatges diuen una altra cosa. «Vam fer moltes tonteries, molts desafiaments, però tot i així estava bastant controlat i guionitzat», insistia Gwen.
En les 300 hores d’‘streaming’, Pormanove no sembla estar gaire a gust amb la situació: «Si us plau, deixeu-me ja», cridava després de llançar-li pots de pintura. «De veritat, m’has fet mal», deia en un altre dels vídeos després de rebre brutals bufetades. Durant els 12 dies de directes, Pormanove va amenaçar de trucar a la policia, mentre la resta continuava ridiculitzant-lo. «No, no trucaràs a ningú», li deia Naruto rient-se, i continuava insultant-lo, mentre es dirigia als milers d’usuaris connectats: «Mireu aquest tros de merda, té 46 anys. És un porc, un cabró fastigós».
La seva germana va qualificar la seva mort d’«intolerable» i creu que Pormanove va morir de cansament. «No ho vaig veure tot, però crec que no hauria d’haver mort així. Crec que va morir d’esgotament. El que va passar és inacceptable», va explicar durant una entrevista per a RTL.
Un dubtós espectacle sense límits
Des de fa un temps, hi ha un petit sector de ‘streamers’ que han fet de la violència i les humiliacions tot un espectacle. No només a França; a Espanya aquests directes també tenen el seu públic.
Els coneguts economistes Simón i Silvia, que van saltar a la fama després de fer-se viral un vídeo en què apareixien dubtosos consells d’economia en dubtós estat, fa anys que fan aquest tipus de contingut. Es tatuen la cara, es tallen i es pinten els cabells en directe, es despullen, tiren per la finestra objectes... i tot pels diners que donen els usuaris.
Una autodestrucció aclamada per l’audiència que no té límits, i que també ha estat a punt de la tragèdia. Fa uns dies, Simón va aparèixer en un dels seus vídeos a punt de patir una sobredosi, mentre milers d’usuaris connectats es reien del seu estat i l’incitaven a consumir-ne més. Ningú va donar la veu d’alarma, fins que l’‘influencer’ es va esvair en directe.
El descontrol de les plataformes
Ara, després de la mort de Pormanove, els participants en aquell repte estan rebent una onada de crítiques en les xarxes, tot i que en el moment en què es produïa l’espectacle a ningú va semblar incomodar la situació. L’advocat d’un dels implicats, Naruto, insisteix que el seu client «no té cap responsabilitat en aquesta mort», però la fiscalia manté tots els participants sota investigació i la plataforma Kick ja ha bloquejat els seus comptes.
No és la primera vegada que la justícia actua (tard) davant la violència i descontrol en aquestes plataformes. Ja ha passat en diverses ocasions amb la xarxa Telegram, en què les autoritats han intervingut canals neonazis, en què es duen a terme reptes de «caces a immigrants».
També s’han clausurat webs en els últims anys, com coco.fr, en què milers d’homes intercanviaven contingut pedòfil i des d’on Dominique Pelicot contactava amb desconeguts perquè violessin la seva dona, Gisele Pelicot, mentre estava inconscient.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu