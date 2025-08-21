Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
Els alcaldes contracten una advocada que portarà totes les causes obertes i així aconseguir l'ingrés a la presó del jove de 29 anys
Gerard Vilà (ACN)
Els alcaldes de Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres (Garrotxa) s’han unit aquest dijous per reclamar a la justícia que actuï contra un home que atemoreix els veïns de la zona. Asseguren que porta 15 anys amb actituds desafiants i alterant la convivència. Asseguren que aquesta persona és problemàtica i demanen que vagi a presó o, almenys, ingressi en un centre de salut mental. L'últim dels incidents va produir-se la setmana passada, quan l'home hauria incendiat un garatge de Les Planes. Ara, els alcaldes han contractat una advocada per tal que porti totes les causes obertes i aconseguir que l'home ingressi a la presó.
Malestar entre els alcaldes de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres i les Planes d'Hostoles, Marc Puig, per l'actuació de la Justícia amb un veí conflictiu que fa anys que genera problemes i "atemoreix els veïns". Es tracta d'un jove de 29 anys que ha estat detingut en nombroses ocasions i que ha provocat incendis, agredit personal de la brigada, ferit bestiar i, sobretot, ha fet malbé mobiliari urbà. Una situació derivada del consum de drogues que ha provocat, alhora, problemes psicològics en aquest individu.
Per això, els dos alcaldes han fet una crida a l'administració perquè "actuï". D'una banda, demanen a la Fiscalia que sol·liciti l'ingrés al mòdul de psiquiatria de la presó del Puig de les Basses de Figueres, ja que "és insuportable haver de conviure amb aquesta persona". "No es pot entendre que el jutge digui que no n'hi ha prou, quan té nombroses causes obertes", assenyala Oliveres.
L'alcalde de Sant Aniol assenyala que cada vegada que declara en un judici és "anar a perdre el temps", perquè la decisió "sempre és la mateixa" i el jove acaba ingressat a l'hospital psiquiàtric de Salt (Gironès) d'on surt al cap de pocs dies "i ja hi tornem a ser". "No serveix per a res i cal tenir en compte que hi ha un grup de professionals que fan seguiment d'aquest noi. No ho entenem", lamenta Puig.
Contractar una advocada
L'última solució que han buscat ha estat la contractació d'una advocada penalista perquè agrupi tots els casos que impliquin l'home i, d'aquesta manera, "poder tenir més possibilitats" perquè ingressi a la presó. A més, el fet de personar-se com a acusació popular servirà també per sol·licitar l'ingrés al centre penitenciari, en cas que no ho faci la Fiscalia o adherir-se a ella si ho fa.
"El que volem és viure en pau en el poble almenys una temporada", diuen els batlles, que consideren que "no és normal" que tothom estigui pendent de quan arriba el jove per advertir a la resta de veïns que tinguin precaució. "Hi ha molta gent gran i mainada que no poden sortir perquè tenen por", lamenta Oliveres.
