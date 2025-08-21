Una masia queda completament calcinada per un incendi forestal a Santa Margarida de Montbui

El foc, que no ha provocat ferits, ha afectat una superfície d'uns 1.000 m2

La masia afectada per un incendi forestal aquest dijous a Santa Margarida de Montbui

La masia afectada per un incendi forestal aquest dijous a Santa Margarida de Montbui / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un incendi forestal d'uns 1.000 m2 ha cremat una masia buida a Santa Margarida de Montbui aquesta matinada de dijous. Segons els Bombers de la Generalitat, a les 03.58 h els serveis d'emergències han rebut un avís que els alertava d'un foc en una zona boscosa al nucli del Coll del Guix. Els Bombers han activat 12 dotacions i també han demanat suport al Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF), una unitat especialitzada en aquest tipus d'incendis.

Les flames no presentaven una gran intensitat i han cremat en sentit oest. Ha acabat calcinant una masia al centre de la superfície incendiada, que sortosament, estava buida en aquell moment, segons els Bombers. El foc ha quedat estabilitzat a les 05.05 h i ha pogut passar a la fase de control a les 06.41 h. Aquest matí 2 dotacions de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) estan revisant la superfícies boscosa afectada, d'uns 1.000 m2.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents