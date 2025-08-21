Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que talla la C-16 a Cercs
El xoc ha provocat retencions de deu quilòmetres a l'altura del barri de la Rodonella
El trànsit s'ha reobert pels volts d'1/4 d'11 d'aquest matí
Tres ferits en un accident entre un camió i un cotxe al barri de la Rodonella, a Cercs, aquest dijous al matí. A conseqüència de xoc, al punt quilomètric 106, s'ha hagut de tallar la carretera i s'hi han arribat a acumular fins a deu quilòmetres de cua en ambdós sentits. Els serveis d'emergències n'han rebut l'avís a les 07.56 h.
El xoc s'ha produït entre un camió cisterna petit i un cotxe, tot i que segons els Bombers, una furgoneta frigorífica i un altre cotxe també s'han vist afectats a conseqüència de la topada. Tres persones han hagut de ser traslladades a centres mèdics a causa de les ferides causades per l'accident, apunta el Servei Català de Trànsit.
El Sistema d'Emergències Mèdiques hi ha enviat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, que han portat un home en estat greu a l'Hospital Parc Tauli; un menor en en estat lleu a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i un altre home en estat lleu al de Berga. Una d'aquestes persones ha quedat atrapada mecànicament a l'interior d'un dels cotxes a conseqüència del xoc. És a dir, no podia sortir del vehicle perquè el cos li ha quedat immobilitzat per part d'aquest. Els Bombers l'han hagut d'ajudar a sortir del vehicle.
A 1/4 d'11 la s'ha reobert el trànsit a la C-16, però encara hi ha aturades en els dos sentits de la marxa.
