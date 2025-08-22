Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir

Els implicats, habituals de l'establiment, no van voler presentar cap denúncia per la batussa

Lateral d'un cotxe policial dels Mossos d'Esquadra

Lateral d'un cotxe policial dels Mossos d'Esquadra / Albert Segura

Redacció

Manresa

Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra es van mobilitzar ahir per intervenir en una baralla que es va desenvolupar en un bar de la carretera de Vic de Manresa. Els agents van rebre l'avís per un enfrontament entre dos clients habituals del negoci. Un detall, però, els va cridar l'atenció: els dos contrincants eren pare i fill. 

Els responsables de l'establiment van alertar els Mossos quan van comprovar que l'enfrontament havia arribat a un punt alarmant. Preocupats per aquesta circumstància, van trucar al 112, el telèfon d'emergències. Quatre agents, desplaçats en dos vehicles, van acudir al lloc dels fets, un petit local que els implicats freqüenten sovint.

La batussa no va anar a més. Els policies van identificar les dues persones i, quan els van preguntar si volien presentar una denúncia per l'agressió que suposadament havien patit a mans de l'altra, cap no va voler emprendre cap acció legal contra l'altre. Poc després, quan es van assegurar que la situació s'havia calmat, els Mossos van marxar. El bar va continuar amb la seva activitat habitual.

