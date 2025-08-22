Multes per sms o falses sancions en el parabrisa: així se suplanta a la DGT
Aquestes campanyes fraudulentes de smishing i phishing es fan amb enviaments massius de correus electrònics i missatges de text
Germán González
L'augment de desplaçaments a l'estiu fa que utilitzem més el cotxe, la qual cosa incrementa les probabilitats de cometre algun tipus d'infracció malgrat que la nostra actitud i perícia al volant sigui exemplar. Els estafadors també són conscients d'aquesta possibilitat i, encara que no vegin com conduïm, saben que hi ha mil maneres de fer-nos creure que ens han 'caçat' contravenint les normes de trànsit. És llavors quan comença la maquinària virtual per a enganyar-nos.
En les últimes setmanes, han aparegut dues d'elles. Una és més habitual. L'Institut Nacional de Ciberseguretat com la Policia Nacional han alertat d'una campanya de ciberestafes suplantant a la Direcció General de Trànsit (DGT) mitjançant correus electrònics i missatges de text en els quals informen les víctimes sobre una presumpta multa de trànsit, incitant-les a realitzar un pagament de manera urgent.
El missatge inclou un enllaç que redirigeix a un lloc web fals que imita l'oficial de la DGT i en el qual se sol·liciten diferents dades personals i bancàries per a realitzar el suposat pagament amb la targeta de crèdit. La Policia remarca que aquesta web és molt similar al de Trànsit i que aquí se'ns insta a posar dades bancàries. L'objectiu dels ciberdelinqüents és aconseguir la nostra informació sensible i accés al compte corrent per a robar-nos els diners.
Bloquejar al remitent
En concret, aquestes campanyes fraudulentes de smishing i phishing de suplantació de la identitat de la DGT es fan amb enviaments massius de correus electrònics i missatges de text que notifiquen a les víctimes sobre una suposada multa pendent i insten a efectuar un pagament amb urgència per tal d'evitar un recàrrec i pagar un 50% menys de l'import. A més d'evitar possibles demandes judicials.
Aquests missatges tenen diversos signes que indiquen que estem davant una estafa, com les faltes d'ortografia i gramàtica en la redacció del text, l'adreça del remitent no és l'oficial o la sensació d'urgència que se't transmet a la víctima. "La DGT mai envia la notificació d'una multa per sms o correu electrònic", assenyalen des de la Policia i per això insten a eliminar aquests missatges quan es reben sense donar-li a l'enllaç.
"És altament aconsellable que bloquegis al remitent, ja sigui la safata d'entrada del teu gestor de correus o del teu telèfon mòbil i ho eliminis per a reduir qualsevol risc possible", indiquen des d'Institut Nacional de Ciberseguretat.
No obstant això, en el cas d'haver accedit i proporcionar dades personals o bancàries s'insta a contactar al més aviat possible "amb la teva entitat bancària perquè t'indiquin les mesures necessàries per a protegir el compte que has proporcionat"; "guarda totes les captures i evidències possibles del procés, incloent-hi captures de pantalla, missatges i els enllaços rebuts. Per a donar-los major validesa, pots utilitzar el servei de testimonis en línia" i "realitza egosurfing (navegar per internet buscant el teu nom) periòdicament per a comprovar si les teves dades personals s'han vist filtrats en la Xarxa i estan sent utilitzats sense el teu consentiment".
També s'insta a presentar denúncia davant les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. "Si tens dubtes sobre l'autenticitat d'una notificació de la DGT, recorda que aquest organisme comunica les seves sancions únicament a través de correu postal o, en cas de no localitzar-te en el teu domicili, mitjançant una publicació en el tauló edictal. També pots rebre notificacions electròniques a través de l'Adreça Electrònica Viària (DEV)", destaca l'organisme de ciberseguretat.
Estafes per QR
Juntament amb aquestes campanyes de missatges fraudulents per sms o correu electrònic, la DGT també alerta d'una nova modalitat que combina el món físic amb el virtual. En alguns parabrises de vehicles estacionats apareix una multa amb un codi QR per una infracció de l'aparcament. Es tracta d'una pràctica denunciada pels Mossos d'Esquadra fa temps però que ha trobat una nova variant a Màlaga, ja que la falsa sanció usurpa a la Direcció General de Trànsit d'aquesta província.
No obstant això, l'engany és fàcilment detectable. "A part de les faltes d'ortografia i que és una suposada multa de l'ORA, de competència local, no hi ha cap identificació ni del vehicle ni del titular, i inclou un codi QR, la qual cosa no succeeix en les notificacions de la DGT. Ni ho pensis, és frau, no piquis", assenyala la Direcció General de Trànsit.
En aquestes multes fraudulentes s'informa de la sanció i es posa un codi QR per a realitzar el pagament immediat amb targeta de crèdit. En escanejar-ho apareix una web falsa en la qual es demana informació bancària. D'aquesta manera, els estafadors aconsegueixen les teves dades. Per això, es recomana no caure en aquesta mena de fraus i recordar que l'administració ofereix un període de sobte pagament de 20 dies naturals per a sancions legítimes, per la qual cosa la urgència desapareix. Per a evitar ser víctima d'estafes el millor és mantenir la calma i assegurar-se del que se'ns notifica, encara que sigui en període d'estiu.
