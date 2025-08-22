Rescaten un excursionista indisposat i un altre de lesionat a Lles de Cerdanya
Els Bombers els van acompanyar del refugi del Pradell fins al del Cap del Rec, des d'on van ser traslladats a l'hospital de la Seu d'Urgell
Un grup d'escoltes va haver de ser assistit aquest dijous a la nit pels serveis d'emergències a Lles de Cerdanya per la indisposició d'un dels membres i la lesió d'un altre. El grup estava feia una excursió de quatre dies per la Cerdanya i era al refugi del Pradell quan va trucar al 112 a les 22 h per demanar l'evacuació dels dos dels integrants, menors. Un d'ells tenia dolor abdominal, mentre que l'altre havia patit una lesió al peu.
Els Bombers de la Generalitat hi van enviar una dotació del parc de Bellver, que va acompanyar el grup fins al refugi del Cap del Rec, a uns 15 minuts en cotxe. A les 23.45 h, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va traslladar a l'hospital de la Seu d'Urgell.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa