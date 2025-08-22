Rescaten un excursionista indisposat i un altre de lesionat a Lles de Cerdanya

Els Bombers els van acompanyar del refugi del Pradell fins al del Cap del Rec, des d'on van ser traslladats a l'hospital de la Seu d'Urgell

Bombers s'ha mobilitzat amb una dotació

Bombers s'ha mobilitzat amb una dotació / Arxiu Particular

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un grup d'escoltes va haver de ser assistit aquest dijous a la nit pels serveis d'emergències a Lles de Cerdanya per la indisposició d'un dels membres i la lesió d'un altre. El grup estava feia una excursió de quatre dies per la Cerdanya i era al refugi del Pradell quan va trucar al 112 a les 22 h per demanar l'evacuació dels dos dels integrants, menors. Un d'ells tenia dolor abdominal, mentre que l'altre havia patit una lesió al peu.

Els Bombers de la Generalitat hi van enviar una dotació del parc de Bellver, que va acompanyar el grup fins al refugi del Cap del Rec, a uns 15 minuts en cotxe. A les 23.45 h, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va traslladar a l'hospital de la Seu d'Urgell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  2. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
  3. «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
  4. Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
  5. L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
  6. La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
  7. Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
  8. Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

La primera persona que ja no ha pogut utilitzar l'escala 'nyigui-nyogui' de Manresa

La primera persona que ja no ha pogut utilitzar l'escala 'nyigui-nyogui' de Manresa

La primera persona que ja no ha pogut utilitzar l'escala 'nyigui-nyogui' de Manresa

La primera persona que ja no ha pogut utilitzar l'escala 'nyigui-nyogui' de Manresa

Sallent finalitza els treballs d'asfaltatge de 8.700 metres quadrats de carrers

Sallent finalitza els treballs d'asfaltatge de 8.700 metres quadrats de carrers

Retiren un rusc d’abelles ple de mel d’un nínxol del cementiri de Sant Fruitós de Bages

Retiren un rusc d’abelles ple de mel d’un nínxol del cementiri de Sant Fruitós de Bages

Forestals del Bages i el Moianès a Zamora: «Aquí ens valoren més que a Catalunya»

Forestals del Bages i el Moianès a Zamora: «Aquí ens valoren més que a Catalunya»

Així treballen els forestals del Bages i el Moianès en els incendis a Zamora

Així treballen els forestals del Bages i el Moianès en els incendis a Zamora

Ignacio De la Calçada, advocat laboralista, avisa els treballadors: aquesta és la trampa que usen algunes empreses per acomiadar sense pagar liquidació

Ignacio De la Calçada, advocat laboralista, avisa els treballadors: aquesta és la trampa que usen algunes empreses per acomiadar sense pagar liquidació

Sant Fruitós instal·la una màquina expenedora de bosses compostables a l’exterior de la deixalleria municipal

Sant Fruitós instal·la una màquina expenedora de bosses compostables a l’exterior de la deixalleria municipal
Tracking Pixel Contents