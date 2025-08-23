Una fuita d'aigua inunda un carrer a Piera

S'ha trencat una canonada a la zona de la pista poliesportiva Castell de la Ventosa

Bombers s'ha mobilitzat amb una dotació

Jordi Escudé

Piera

El trencament d'una canonada ha inundat aquest divendres a la nit un carrer de forta pendent a Piera, per on l'aigua ha baixat amb força fins que s'han pogut reparar els danys, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc a les 23.26 h, d'aquest divendres prop de la pista poliesportiva Castell de la Ventosa d'aquesta localitat anoienca. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació i dels bombers, que han abalisat la zona i han avisat a la companyia d'aigua perquè reparés la canonada.

