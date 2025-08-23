Nou ferits lleus en dos accidents durant la nit a Peramola i a Lles
En tots dos casos el sinistre s'ha produït per una sortida de via del vehicle, i en total s'han mobilitzat sis dotacions dels bombers
Nou persones han resultat ferides de caràcter lleu en dos accidents de trànsit que han tingut lloc durant la nit de divendres i la matinada d'aquest dissabte a Peramola i a Lles.
A les 22.52 de divendres, els bombers van rebre l'avís d'un sinistre per sortida de via al punt quilomètric 2 de la LV-5118, al terme de Peramola. El vehicle va acabar bolcant i els cinc ocupants que hi viatjaven van resultar ferits lleus. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar quatre dotacions dels bombers i un vehicle del SEM.
L'altre accident ha tingut lloc unes hores més tard, a les 4.03 de la matinada d'aquest dissabte en un vial a tocar del càmping El Cortal del Gral, al terme municipal de Lles. En aquest cas, la causa també ha estat una sortida de via d'un turisme en el qual viatjaven quatre persones, que han resultat ferits lleus amb policontusions. S'hi han traslladat dues dotacions dels bombers i el SEM, que ha portat els ferits fins a l'hospital Transfronterer de la Cerdanya.
