Una persona queda ferida lleu en un accident a Puigcerdà
La topada entre dos vehicles ha tingut lloc al punt quilomètric 180 de la N-260
Una topada entre dos vehicles aquesta tarda al punt quilomètric de l'N-260 ha deixat una persona ferida lleu al terme municipal de Puigcerdà. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 18:25 h i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància del SEM que ha atès la persona ferida i una dotació dels Bombers que s'ha encarregat de netejar la calçada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar