Una persona queda ferida lleu en un accident a Puigcerdà

La topada entre dos vehicles ha tingut lloc al punt quilomètric 180 de la N-260

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

Una topada entre dos vehicles aquesta tarda al punt quilomètric de l'N-260 ha deixat una persona ferida lleu al terme municipal de Puigcerdà. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 18:25 h i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància del SEM que ha atès la persona ferida i una dotació dels Bombers que s'ha encarregat de netejar la calçada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
  2. Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
  3. Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
  4. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  5. Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
  6. Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
  7. C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
  8. Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar

Una persona queda ferida lleu en un accident a Puigcerdà

Una persona queda ferida lleu en un accident a Puigcerdà

Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits

Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits

Necrològiques del diumenge 24 d'agost del 2025

Necrològiques del diumenge 24 d'agost del 2025

El belga Philipsen és el primer líder d'una Vuelta que passarà per la Cerdanya i l'Alt Urgell

El belga Philipsen és el primer líder d'una Vuelta que passarà per la Cerdanya i l'Alt Urgell

Sant Joan pagarà 255.500 euros d'indemnització a un veí per incomplir un acord que només li havia de costar 15.000

Sant Joan pagarà 255.500 euros d'indemnització a un veí per incomplir un acord que només li havia de costar 15.000

La santvicentina Alba Ambròs jugarà la final de la GoldenCat contra Portugal

La santvicentina Alba Ambròs jugarà la final de la GoldenCat contra Portugal

El surienc Josep Garcia capitanejarà l'equip estatal als Sis Dies d'Enduro d'Itàlia

El surienc Josep Garcia capitanejarà l'equip estatal als Sis Dies d'Enduro d'Itàlia

El poble a només 30 minuts de Manresa ideal per a una escapada de natura

El poble a només 30 minuts de Manresa ideal per a una escapada de natura
Tracking Pixel Contents