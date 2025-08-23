Rescaten dos excursionistes que han quedat encallats en un barranc al Bruc

Una dotació dels GRAE els ha traslladat il·lesos fins al camí de Palomera, sense que hagin requerit atenció mèdica

Rescat dels excursionistes al barranc Tres en Ratlla

Rescat dels excursionistes al barranc Tres en Ratlla / Bombers

Jordi Escudé

El Bruc

Una dotació dels GRAE ha treballat aquest divendres a la nit en el rescat de dues persones que han quedat encallades al barranc Tres en Ratlla, al terme municipal del Bruc, on feien excursionisme.

Els Bombers han rebut l'avís a les 23.43 de la nit per part de les dues persones afectades, a qui s'ha pogut geolocalitzar, i un cop arribats al lloc, se'ls ha remuntat amb una corda curta. Els dos excursionistes estaven il·lesos i no ha calgut el trasllat a cap centre hospitalari. Se'ls ha portat fins al camí de Palomera, des d'on han pogut marxar amb el seu propi vehicle.

