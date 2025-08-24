Un ferit en una topada entre dos vehicles, que copegen una furgoneta i s'encasta contra la porta d'un garatge a Manresa
L'accident ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda entre el carrer de la Trieta i el carrer Gaudí
Una persona ha resultat ferida de poca gravetat en un accident entre dos vehicles que hi ha hagut aquest diumenge a la tarda al centre de Manresa.
Els Bombers, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets tot i que finalment ha estat la Policia Local qui s'ha ocupat del cas, han rebut l'avís a les 17.03 d'aquesta tarda, d'una topada entre dos vehicles a la cruïlla entre el carrer de la Trieta i el carrer Gaudí de la capital del Bages. Segons han explicat els Bombers, a resultes de la topada, s'ha donat un cop a una furgoneta que hi havia aparcada i s'ha encastat contra la porta d'un garatge, si bé no hi ha hagut danys estructurals. Un dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit, i ha estat traslladat a un centre hospitalari.
