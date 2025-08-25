Detingut al Prat amb droga a la maleta i amagada a la cavitat anal
Duia MDMA en cinc pots de suplements alimentaris i un farcell amb 16 bosses de droga a la cavitat anal
ACN
La Guàrdia Civil va detenir el 12 d’agost a l’aeroport del Prat a un home de 30 anys, de nacionalitat belga, per transportar droga al seu equipatge facturat i a l’interior del cos. Interceptat a l’arribada d’un vol procedent de Brussel·les, l’home duia cinc pots de suplements alimentaris a la maleta que van cridar l’atenció dels agents. Les proves de detecció van constatar que contenien 75 comprimits d’MDMA amb un pes de 212 grams. El seu nerviosisme va fer creure els agents que també podia amagar substàncies a l’interior del cos. Després de detectar amb una radiografia cossos estranys a la seva cavitat anal, l’home, voluntàriament i sota supervisió mèdica, va expulsar un preservatiu amb 16 bosses de droga.
Al preservatiu hi portava 16 bossetes amb diferents substàncies: vuit de cocaïna rosa amb un pes de 8,8 grams; cinc de ketamina amb un pes de 5,3 grams; i tres d’MDMA amb un pes de 3,3 grams.
El detingut i la droga intervinguda van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia del Prat de Llobregat.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Sant Joan pagarà 255.500 euros d'indemnització a un veí per incomplir un acord que només li havia de costar 15.000
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories