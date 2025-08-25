Ferit greu un home de 25 anys en ser apunyalat al tòrax en ple carrer a Lleida
Els Mossos investiguen dues agressions amb arma blanca ocorregudes diumenge
ACN
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca que s'ha produït aquest dilluns al migdia al carrer Ramon Llull de la ciutat de Lleida. Segons fonts policials, cap a les 12.20 un home de 25 anys ha resultat ferit al tòrax i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, però de moment no hi ha detinguts. D'altra banda, la policia investiga dues agressions amb arma blanca ocorregudes la matinada de diumenge a la ciutat. En una d'elles un home de 22 anys va rebre diverses ganivetades a prop d'un local d'oci situat a la carretera N-230 en el marc d'una baralla amb una desena de persones implicades.
La matinada de diumenge una altra persona va resultar ferida per una arma blanca al carrer Boters, al Centre Històric de Lleida, després de ser objecte d'un robatori amb violència. La Paeria es personarà com a acusació particular i es reunirà amb el comissari. L'alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que considera els fets "inacceptables", justifica aquest pas perquè "no pot ser que situacions que majoritàriament es produeixen entre membres d'un mateix entorn grupal impactin directament contra l'opinió pública i la percepció de seguretat que té la ciutadania".
Enjuanes ha assenyalat que "confiem que les investigacions obertes per aclarir dues agressions més a les últimes hores a la ciutat, a la sortida d'una discoteca i en un carrer del barri del Clot, donaran ben aviat els seus fruits".
El govern municipal de la Paeria es reunirà aquest dimarts amb el comissari dels Mossos d'Esquadra a la regió de Ponent i dimecres també ho farà amb els responsables de la Federació d'Hostaleria per tal de valorar les incidències que es produeixen als voltants dels locals d'oci nocturn.
Finalment, Carlos Enjuanes ha remarcat que "si bé és cert que les investigacions condueixen a les detencions, demanem als òrgans judicials que actuïn amb contundència". "A Lleida qui la fa la paga i no permetem que ningú alteri la convivència a la ciutat", ha defensat.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles