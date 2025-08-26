Alerta per SMS fraudulent: suplanten la Loteria Nacional amb un fals premi

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat un nou cas de suplantació d’identitat a través d’un SMS fraudulent enviat des d’un número desconegut. El missatge es fa passar per la Loteria Nacional i informa falsament que l’usuari ha estat premiat amb 950.000 €. Per tal de reclamar el suposat premi, es demana que es facilitin dades personals com el nom i el número de telèfon.

El missatge inclou també un enllaç a una pàgina web sospitosa i una adreça de correu electrònic no oficial (com ara contactcompany960@gm...). En realitat, es tracta d’un intent d’estafa amb l’objectiu d’obtenir dades personals i bancàries de la víctima, que poden ser utilitzades per robar diners, revendre la informació al mercat negre o dur a terme altres fraus personalitzats.

Què has de fer?

  • Si no has participat en cap sorteig de loteria, ignora completament el missatge.
  • Si sí que hi has jugat, comprova el teu número exclusivament a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
  • Davant qualsevol dubte, adreça’t a una administració oficial de loteria.

