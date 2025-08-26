Què passa si una persona mor a bord d’un vaixell, com en el cas del creuer de la família bagenca?
Les navilieres tenen protocols establerts per gestionar la mort d’un passatger en alta mar amb discreció i legalitat
Redacció
El creuer Sun Princess, on viatja una família del Bages i prop de mig miler d’espanyols més, no només va haver de fer una aturada d’emergència a Turquia per la desaparició d’un membre de la tripulació caigut al mar. Segons ha explicat a aquest mitjà la Núria, una de les passatgeres bagenques a bord del vaixell, aquest ha estat el segon succés tràgic que han viscut en pocs dies. Prèviament, una dona hauria mort per problemes de salut mentre es trobava al creuer. Aquest cas obre la porta a preguntar-se: què passa realment quan una persona mor a bord d’un creuer?
Una realitat rara, però prevista
Tot i que pot semblar una situació excepcional, la mort d’un passatger en un creuer no és del tot insòlita. Cada any s’estimen desenes de casos arreu del món, principalment per causes naturals, en un context on molts viatgers són persones grans. Les navilieres compten amb protocols estrictes per afrontar aquestes situacions amb respecte, discreció i seguretat legal.
Resposta immediata a bord
Quan es produeix una defunció, el personal mèdic del vaixell –habitualment un o més metges i infermers segons la mida del creuer– actua ràpidament per certificar la mort i determinar-ne la causa si és possible. En molts casos, s’utilitzen codis discrets com "Operation Rising Star" o similars per comunicar la situació sense alarmar la resta de passatgers.
Preservació del cos
Els creuers estan equipats amb morgues refrigerades per a cadàvers, amb capacitat per entre tres i fins a deu cossos, segons la nau. El cadàver és traslladat amb discreció i emmagatzemat en aquest espai fins al proper port adequat.
Notificació i suport a la família
El següent pas és posar-se en contacte amb els familiars o l’agent d’emergència registrat durant la reserva. Si el difunt viatjava amb algú, la notificació pot ser presencial; si no, es fa per telèfon o altres mitjans. A més, el personal del creuer s'encarrega de donar suport emocional i logístic a les persones afectades.
Implicació de les autoritats i tramitació legal
Si la mort es considera sospitosa o no natural, les autoritats locals o del port poden intervenir al moment d’arribar a port per fer una investigació. La composició de l’autoritat depèn del lloc on es trobi el vaixell: pot ser la jurisdicció del país marítim (bandera), del país costaner o portuari.
Repatriació del cadàver
Abans de desembarcar, el vaixell tria un port adequat on procedir amb tràmits i trasllats. La transferència del cos sol fer-se amb discreció, al matí i amb un responsable familiar identificat. El procés compta amb funerària local i documentació oficial (camí a obtenir certificat de defunció). La responsabilitat econòmica recau normalment en la família o assegurança del passatger, llevat que es demostri negligència de la naviera.
