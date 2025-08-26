Tallada la B-40 a Abrera per l’incendi d’un camió a l’interior del túnel de Voltrera
El vehicle, que transportava bobines de paper, ha quedat completament afectat per l'incendi
Gran desplegament per l'incendi d'un camió a la B-40, a Abrera. Els Bombers de la Generalitat treballen amb nou dotacions aquest dimarts al migdia per extingir el foc del vehicle, que ha començat a cremar quan passava pel túnel Voltrera. L'incident obliga a tallar la carretera en ambdós sentits entre el punt quilomètric 2 i el 0. A conseqüència, a les tres de la tarda hi havia dos quilòmetres de cua per banda.
El camió, que circulava en sentit Terrassa, ha quedat completament afectat per l'incendi. A 2/4 de tres, els Bombers ja havien apagat pràcticament la tractora i la cabina. Ara, les tasques se centren a retirar la càrrega, bobines de paper, i revisar que no hi quedin punts calents.
