Les Borges Blanques tanca la piscina municipal per la presència de femta a l'aigua
El consistori denunciarà els fets a la policia
ACN
L'Ajuntament de les Borges Blanques ha tancat el recinte de les piscines municipals aquest dimecres, després de detectar la presència d'excrements a la piscina gran. L'incident ha obligat a evacuar els banyistes i a activar el protocol sanitari. Segons ha anunciat el consistori, la piscina romandrà tancada durant el dia d'avui i informaran de la seva reobertura un cop els paràmetres de l'aigua tornin a ser òptims i es garanteixi la seguretat sanitària. També han indicat que interposaran una denúncia als Mossos d'Esquadra per un "acte d'incivisme greu".
Aquest estiu han hagut de tancar més d'una desena de piscines de Catalunya, tres d'elles, a la regió central, arran de la presència de femta a l'aigua, uns fets que es relacionarien amb un repte viral a les xarxes socials.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú