Mor a l'hospital un home apunyalat a finals de maig a Agramunt arran d'una disputa per una cigarreta
L'agressor, de 48 anys, està ingressat en un centre penitenciari i ara se l'acusa d'un delicte d'homicidi
ACN
Un home que va ser apunyalat el 30 de maig en un carrer d'Agramunt (Urgell) va morir dijous passat a l'hospital a causa de les ferides, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets es van produir cap a les 00.45, quan tots dos van discutir per una cigarreta i un d'ells va clavar-li una punyalada a l'altre a l'esquena.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor, de 48 anys, al lloc dels fets i l'home va ingressar a la presó acusat d'un suposat delicte de lesions. Per la seva banda, la víctima, de 33 anys, va ingressar en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova i posteriorment la van traslladar a un centre hospitalari de Barcelona, on ha acabat morint gairebé tres mesos després de l'agressió.
Segons fonts policials, el presumpte autor dels fets està acusat ara d'un suposat delicte d'homicidi per la mort de l'home.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat