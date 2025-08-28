La dona morta en caure des d'una furgoneta a Osca residia a Tarragona
El cos de la traspassada, de 44 anys i inicials A.J.S., ha estat trasllat a Tarragona per l'empresa bagenca Eco Serveis Funeraris
Redacció
La dona que va morir després de caure de la furgoneta en què circulava com a copilot a Osca, amb inicials A.J.S. i de 44 anys, era veïna de Tarragona, no de Manresa, com van apuntar inicialment fonts de la investigació. Així ho ha confirmat l'empresa bagenca Eco Serveis Funeraris, a través del seu administrador i propietari, que va gestionar el servei de la traspassada.
El greu incident va tenir lloc aquest dilluns mentre circulaven per la carretera A-132, a l'altura de la localitat d'Esquedas, al municipi de la Sotonera. La dona, que viatjava com a copilot, i la seva parella sentimental, com a pilot, tornaven al seu domicili. El cos policial no ha efectuat cap detenció relacionada amb aquests fets i ha obert una investigació per aclarir els fets i determinar si la caiguda va ser accidental o un fet intencionat. Immediatament després dels fets, la parella de la manresana va aturar el vehicle per a socórrer-la.
A causa de l'impacte, la tarragonina va patir unes greus ferides que no va poder superar, tot i haver estat traslladada pels serveis sanitaris a un centre hospitalari de Saragossa. Unes hores més tard del seu ingrés, va acabar perdent la vida.
