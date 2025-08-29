Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
Una treballadora es torça el turmell en una indústria química de Castellgalí i un operari pateix lesions a l’esquena a Martorell hores després
La matinada d’aquest dijous ha deixat dos accidents laborals a la Catalunya central amb poques hores de diferència. El primer incident ha tingut lloc cap a les tres de la matinada a Castellgalí, a l’Avinguda de la Indústria, on una treballadora d’una empresa química ha relliscat i s’ha torçat el turmell, segons fonts dels Bombers de la Generalitat.
El segon accident s’ha produït a Martorell, al voltant de les vuit del matí, a l’Avinguda Pau Claris. Un treballador ha patit una caiguda i ha resultat ferit a l’esquena. Encara no han transcendit les causes exactes de l’incident ni la gravetat de les lesions.
