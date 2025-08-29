Aparatós accident amb quatre vehicles a la C-58 entre Ripollet i Montcada
Es registren quatre quilòmetres de retenció
ACN
Barcelona
Un accident amb quatre vehicles implicats ha provocat el tall de la C-58 entre Ripollet i Montcada en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Inicialment, cap a les 8.40 hores, s'ha tallat tota la via en aquest sentit, però ara només hi ha un carril tallat perquè puguin treballar els equips d'emergències. L'accident ha provocat aturades i es registren 4 km de retenció.
Es mantenen les aturades també en sentit sud/Barcelona durant 1 km.
