Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
El drama va començar el 12 d'agost, quan, en el seu intent per assolir el cim del Pobeda, es va trencar una cama i va quedar atrapada a 7.435 metres d'altitud
Alexandra Costa
La majestuosa i alhora despietada serralada del Tian Shan, coneguda com les “Muntanyes Celestials”, ha estat testimoni d’innombrables gestes i, malauradament, de tragèdies incalculables. Recentment, el pic Pobeda (Victòria), amb els seus imponents 7.435 metres d'altitud, ha tornat a reclamar la seva quota, deixant un rastre de dolor i resignació. La notícia del final de l’operació de cerca de l’alpinista russa Natalia Nagovistyna ha ressonat amb un eco fúnebre dins la comunitat muntanyenca mundial, marcant un trist desenllaç per a una aventura que es va tornar tràgica. Després de quinze llargs dies d’esforços infructuosos, l’esperança es va esvair, i Nagovistyna fou declarada oficialment morta, un desenllaç colpidor per a aquells que han seguit el seu calvari.
Un calvari a la vessant inhòspita
El drama de Natalia Nagovistyna va començar el 12 d’agost, quan, en el seu intent d’assolir el cim del Pobeda, va patir un accident devastador: es va trencar una cama. Aquest infortuni la va deixar atrapada en un lloc de molt difícil accés, encallada sota una roca i exposada a les inclemències d’una muntanya que no perdona. Les condicions a la vessant del Pobeda són notòriament extremes; temperatures nocturnes de -30 °C són habituals, i els vents gèlids colpegen sense pietat. La ubicació concreta de Nagovistyna, combinada amb el clima implacable, va fer que qualsevol intent de rescat directe fos extraordinàriament perillós, gairebé suïcida.
Les autoritats del Kirguizistan, sota la direcció de Kamchybek Tashiev del Comitè Estatal de Seguretat Nacional, es van veure obligades a recórrer a la tecnologia més avançada per superar aquestes adversitats. Es van desplegar drons d’última generació, equipats amb càmeres termogràfiques, en un últim i desesperat intent de detectar alguna senyal de vida. Aquests sofisticats equips van sobrevolar els cels glaçats, pentinant la vessant inhòspita amb l’esperança de trobar un indici, una font de calor residual, que indiqués que la Natalia encara resistia.
Tanmateix, l’anàlisi de les dades obtingudes pels drons, després d’un estudi meticulós i tenint en compte la brutal combinació de factors climàtics i geogràfics, va oferir un resultat desolador: no es van trobar senyals de vida. L’absència d’helicòpters especials per a rescats d’alta muntanya al Kirguizistan va afegir una capa més de complexitat a l’operació, limitant severament les opcions disponibles i segellant, en última instància, el destí de Nagovistyna. La impossibilitat d’un rescat aeri directe —l’única via factible per arribar a la zona— subratlla la dura realitat de la infraestructura de rescat en algunes de les muntanyes més desafiants del món. La notícia de la fi de la recerca, difosa pel portal Knews, va confirmar allò que molts temien: la muntanya havia reclamat una altra víctima.
Altres ecos de tragèdia: els alpinistes iranians
La tragèdia de Nagovistyna no va ser un incident aïllat al Pobeda durant aquells dies fatídics. Paral·lelament, la muntanya també es va emportar la vida de dos altres alpinistes: els iranians Hassan Aghalou i Maryam Pilehvari. Aquests valents escaladors havien aconseguit arribar al cim l’11 d’agost, un dia abans de l’accident de Natalia. Es van trobar amb ella a 7.300 metres d’altitud, un breu creuament de camins en les altures que va precedir el desastre. Tot i que es van trobar les pertinences d’Aghalou i Pilehvari —la qual cosa suggereix que també van sucumbir a les condicions extremes o a un accident—, no es va trobar cap rastre dels seus cossos. La seva desaparició afegeix una altra capa de misteri i dolor a la ja ombrívola narrativa del Pobeda, recordant-nos la rapidesa amb què la muntanya pot engolir aquells que s’atreveixen a desafiar-la.
