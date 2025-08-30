Successos
Ferit un home a Barcelona al rebre un tret a la porta d’un bar
La víctima, empleat d’un establiment de la rambla Prim, ha sigut atacada per un client amb qui s’ha embolicat en una baralla
Jordi Ribalaygue
Un home ha resultat ferit aquest divendres al rebre almenys un tret d’arma de foc al costat d’un bar a la rambla Prim, al districte de Sant Martí, a Barcelona. Segons fonts policials consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la víctima treballa a l’establiment i el presumpte agressor és un client amb qui s’ha embolicat en una baralla. D’acord amb les mateixes fonts, la vida de l’agredit no corre perill.
Veïns de la zona expliquen que el succés ha ocorregut poc abans de les 21.30 hores de la nit d’aquest divendres. Diverses persones han socorregut la víctima, que ha quedat estesa a terra, sagnant.
Agents dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat al lloc dels fets, així com infermers del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre el ferit. Per ara, es desconeix si l’atacant ha sigut detingut.
