Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia des de Catalunya

Matilde Muñoz, de 72 anys, ha aparegut enterrada en una platja

Matilde Muñoz, en una imatge d'arxiu.

Matilde Muñoz, en una imatge d'arxiu. / DM

Lorenzo Marina

La Policia de l’illa índonesia de Lombok ha trobat enterrat en una platja el cos sense vida de Matilde Muñoz, de 72 anys. Aquesta dona, establerta a Palma havia estat vista per última vegada el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia per complet el seu parador. L’absència de notícies seves havia causat una gran inquietud en els seus familiars i afins. Ara els agents de la Policia Indonèsia ultimen l’atestat.

La primera alerta sobre la seva desaparició la va donar la seva amiga Olga Marín Calonge el 28 de juliol a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.

Matilde Muñoz, de 72 anys, més coneguda per Mati entre els seus afins, havia dedicat bona part de la seva vida a viatjar i el Sud-est asiàtic s’havia constituït en la seva particular zona de confort. Bona prova d’això és que havia treballat com a hostessa en la ja desapareguda Spantax. Durant molts anys va viure a Palma, on havia comprat un apartament.

Els seus viatges eren molt freqüents a aquella zona, l’Índia, Tailàndia i Indonèsia. Va ser en aquest darrer país, a la petita illa de Lombok enganxada a Bali. On havia estat vista per última vegada. L’última vegada que es va tenir constància d’ella va ser el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia el seu parador. Avui el periodista Joaquín Campos, amic de la família, ha donat l’exclusiva a la xarxa social X i l’ha publicat en primícia a l’ABC.

