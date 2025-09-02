Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Demanen 12 anys de presó per a un home acusat d'intentar agredir sexualment un altre home a Lleida

El processat va portar la víctima a un lloc apartat després que s'haguessin conegut en un local d'oci

Vista de Lleida

Vista de Lleida / Ajuntament de Lleida

Roger Segura (ACN)

Lleida

La Fiscalia demana 12 anys de presó per a un individu acusat d'intentar agredir sexualment un altre home a Lleida. Els fets es remunten a la matinada del 16 de maig del 2024 quan, segons l'escrit d'acusació, tots dos es van conèixer en un local d'oci de la capital del Segrià, van establir una conversa i el processat es va oferir a acompanyar l'altre individu a casa. Segons el fiscal, però, en un moment donat el processat va portar la víctima a un lloc apartat i va intentar violar-lo. La víctima, però, es va resistir i l'acusat el va obligar amb força a practicar-li una fel·lació. Després hauria intentat penetrar-lo una altra vegada, segons el relat del ministeri públic. L'home està acusat d'un suposat delicte continuat d'agressió sexual.

A més de la pena de presó, la Fiscalia sol·licita per a l'acusat 6 anys de llibertat vigilada i que no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte directe amb menors d'edat durant el mateix període. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal reclama una indemnització de 10.000 euros per a la víctima. El judici està previst que se celebri el 18 de setembre a l'Audiència de Lleida.

