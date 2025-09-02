Operatiu policial
Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana han identificat una trentena de víctimes de possibles delictes d'usurpació d'estat civil, falsedat documental i estafa
Redacció
Una operació conjunta de la Policia Nacionali la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desmantellat una xarxa que feia un ús fraudulent de l'empadronament i del registre de parelles estables amb l'objectiu d'obtenir il·lícitament la residència legal a Espanya. Com a resultat del dispositiu, han estat detingudes 15 persones de nacionalitat estrangera i s'han cancel·lat 18 inscripcions com a parelles estables al registre oficial, en ser fraudulentes, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
Segons la mateixa font, l'organització criminal desarticulada es dedicava a manipular documents públics per aconseguir permisos de residència en territori espanyol per arrelament familiar o per vincle amb ciutadans comunitaris.
El seu modus operandi consistia a realitzar la inscripció padronal conjunta de ciutadans estrangers amb dones espanyoles, amb qui posteriorment formalitzaven una parella estable davant de notari. Un cop inscrits al Registre de Parelles Estables de Catalunya, utilitzaven aquesta condició legal per iniciar expedients de residència sota la figura de familiar comunitari o per circumstàncies excepcionals d'arrelament familiar.
La investigació ha pogut constatar que moltes de les dones espanyoles presumptament implicades havien denunciat el robatori o l'ús indegut de la seva documentació, així com el seu empadronament sense consentiment en domicilis on no residien habitualment.
Davant aquests fets, es va formar un equip conjunt d'investigació entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona que va analitzar la documentació notarial i els 135 expedients d'estrangeria implicats. Així mateix, es van practicar 30 preses de declaració a ciutadanes espanyoles identificades com a víctimes de possibles delictes d'usurpació d'estat civil, falsedat documental o estafa, i es va procedir a la cancel·lació de 18 inscripcions registrals de parella estable fraudulentes.
Finalment, es van emetre informes desfavorables i sol·licituds d'extinció de residència a la Subdelagació del Govern, en funció de l'estat de tramitació de cada expedient. Les 15 persones detingudes ja han passat a disposició judicial.
Des del consistori subratllen que aquestes pràctiques, a més de vulnerar la legislació vigent, també instrumentalitzaven dones espanyoles com a mitjà per accedir irregularment a drets residencials.
