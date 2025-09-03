Detingut un conductor fugat d'un control que ha llançat una maleta amb 40 quilos d’haixix per la finestra
L’home ha acabat xocant amb un vehicle de paisà a Sabadell i els mossos que hi havia dins han resultat ferits lleus
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres a la matinada el conductor d’una furgoneta que s’havia fugat d'un control a la plaça d’Alfons Comín, a Barcelona, i ha llançat per la finestra una maleta amb 40 quilos d'haixix durant la fugida, que ha acabat amb els agents d’un cotxe de paisà ferits lleus. L’home havia desobeït els policies que li demanaven que s’aturés al control, cap a les 2 de la matinada, i va fugir per la ronda de Dalt cap a la C-58 en direcció a Sabadell. A la ronda d’Europa de la ciutat, l’home ha xocat amb un vehicle de paisà i els agents n’han resultat ferits. L’home, de 21 anys, no tenia carnet de conduir i, sobre ell, pesaven dues ordres de detenció vigents per delictes contra la seguretat del trànsit.
Els Mossos li atribueixen diversos delictes, contra la salut pública, desobediència a l’autoritat, conducció temerària i conduir sense haver obtingut el carnet. Els Mossos van trobar la maleta plena de droga en una sortida de la C-58.
Van participar en el dispositiu agents de paisà dels districtes d'Horta i de Gràcia, patrulles de Sabadell i el comandament de la regió metropolitana nord.
