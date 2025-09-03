Assassinat sense resoldre
Per què l'ADN del jersei d’Helena Jubany fa un tomb al cas i obre la porta a un judici?
L’últim informe aporta un resultat fiable: a la peça que vestia la víctima la nit que va ser assassinada hi ha restes de Santi Laiglesia
La família confia que les noves proves portin també a la banqueta l'altre sospitós, Xavi Jiménez, 24 anys després
La Fiscalia demana citar a declarar Santi Laiglesia per l’assassinat d’Helena Jubany i que es reobri la causa contra Ana Echaguibel
Guillem Sánchez
Helena Jubany va ser assassinada la matinada del 2 de desembre del 200 a Sabadell. Una o diverses persones la van llançar nua i inconscient des del terrat d’un edifici del carrer Calvet Estrella. La Policia Nacional va arribar aviat a la conclusió que darrere d’aquell crim s’amagava el cercle d’amics que Jubany havia fet a la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i es va detenir la manresana Montse Careta, veïna de la víctima, que es va suïcidar a la presó. Però el cas no va arribar a jutjar-se.
Després de reobrir-se la causa el 2021, la família de Jubany creu que ara, gràcies a les noves proves de l’ADN, finalment s’ha aconseguit encarrilar la investigació que pot conduir dos homes fins al banc dels acusats: Santi Laiglesia i Xavi Jiménez.
Les proves de l’ADN decisives han tardat més de 3 anys a obtenir-se. Però han acabat aportant un resultat fiable tant per a la fiscalia com per a l’advocat Benet Salellas, que representa la família Jubany. L’últim informe conclou que al jersei que vestia la víctima la nit que va ser assassinada hi ha l’ADN de Santi Laiglesia. Un informe anterior ja havia apuntat que aquest ADN podia ser de Laiglesia amb una alta probabilitat. Però els percentatges obtinguts llavors no resultaven suficients per sostenir una acusació contra Laiglesia. Els d’ara sí que ho són. Per aquest motiu la fiscalia ha demanat que se citi aquest investigat per prendre declaració al jutjat de Sabadell que instrueix la causa. La família creu que celebrar un judici contra ell és molt possible.
L’últim informe de l’ADN
Al jersei de Jubany que va ser trobat al terrat –la víctima va ser desvestida al terrat abans de ser llançada al buit– es conserva l’ADN de diversos perfils genètics: dues dones i un home. Però a causa del deteriorament de les mostres, ha resultat necessari aplicar les tècniques de seqüenciació massiva més noves i potents –un procés de 3 anys– per poder concloure que l’home és Santiago Laiglesia.
Laiglesia, el desembre del 2001, era membre de la Unió Excursionista i era xicot de la manresana Montse Careta. La bagenca, que es va suïcidar mesos després de ser detinguda per aquest cas, residia en un dels habitatges del bloc on va ser assassinada Jubany. La investigació indica que Jubany va ser drogada amb Noctamid –un somnífer– dins de la casa de Careta el migdia del divendres 30 de novembre del 2001. Jubany no es va presentar aquella tarda al seu lloc de bibliotecària a Sentmenat i Careta, professora, va trucar a la seva escola per dir que tampoc podia treballar aquella tarda.
Els indicis assenyalen que Jubany es va mantenir sedada al pis de Careta des de divendres al migdia fins diumenge a la matinada, quan va ser assassinada pel seu capturador o capturadors.
En el possible judici que pugui celebrar-se per aquest crim resultarà determinant provar quines persones van estar en aquest pis de Careta durant aquells dos dies i, en conseqüència, van col·laborar en major o menor mesura amb la sedació, retenció i posterior assassinat de Jubany.
Per això l’última prova de l’ADN és tan rellevant: indica que Laiglesia va estar en contacte amb Jubany aquells dos dies. A més, també permet confirmar que Laiglesia menteix, ja que sempre havia negat haver mantingut qualsevol mena de contacte amb la víctima en les setmanes prèvies a la seva mort. L’ADN indica que sí que va estar amb Jubanypoc abans de la seva mort perquè només d’aquesta manera va poder transferir el seu ADN al jersei que la víctima vestia la matinada del 2 de desembre del 2001 fins que l’hi van treure i la van llançar des del terrat.
Laiglesia, a qui un investigador de la Policia Nacional ja va assenyalar en el programa de ‘Crims’ –l’emissió l’abril del 2020 va resultar decisiva per reobrir la causa– com el principal sospitós, vivia de forma intermitent al bloc des del qual es va llançar el cos de Jubany. Pernoctava sovint en aquest edifici perquè allà hi havia l'apartament de Careta, la seva xicota. Laiglesia, a més, va caure en contradiccions amb Careta al ser interrogats tots dos per la Policia Nacional després del crim.
Careta i Echaguibel
Identificat Laiglesia com el donant home, falta per aclarir qui són els altres dos donants de les restes genètiques del jersei de Jubany. Se sabia que són dones, perquè no hi ha cromosoma Y, i l’últim informe de la Policia Nacional ha posat més llum a l’assumpte. Els científics han conclòs ara que una de les dues dones és la mateixa Helena Jubany i que l’altra no és Montse Careta.
Així que queda únicament aclarir l’última incògnita: qui és l’altra dona que va estar en contacte amb Jubany abans de morir? Per aclarir-ho, tant la fiscalia com l’advocat Salellas demanen a la jutge que ordeni que es compari l’ADN de la donant encara no identificada amb el perfil d'Ana Echaguibel.
Echaguibel també era membre de la Unió Excursionista, el club de muntanya al que pertanyen la resta d’investigats –Laiglesia i Jiménez– i des d’on se sospita que es va ordir el pla per acabar amb la vida de Jubany. La víctima, un any abans de la seva mort, s’havia instal·lat a Sabadell i s’havia apuntat a la UES per conèixer gent nova, però va acabar acostant-se a les persones que la van matar.
Echaguibel, com Laiglesia, també ha negat sempre haver tingut contacte amb Jubany en els dies previs al crim. Si s’efectués aquesta prova d’ADN que sol·liciten les acusacions, i resultés positiva, es trobaria en una situació similar a la de Laiglesia. Echaguibel mantenia relació amb Careta abans del crim, però la relació amb Jubany s’havia trencat. Eren amigues, però s’havien distanciat. Com Careta, Echaguibel també va ser detinguda i empresonada per aquest assassinat. Però després del suïcidi de Careta, Echaguibel va ser alliberada i la causa es va sobreseure provisionalment el 2005.
Xavi Jiménez, l’altre acusat
Des de la seva reobertura el 2021, el jutjat de Sabadell que instrueix aquesta causa ha canviat de titular diverses vegades. Un dels jutges d’instructors, Díaz Villar, va concloure l’abril del 2022, després d’interrogar l’altre investigat, Xavi Jiménez, que havia «indicis» que aquest home havia participat en l’assassinat de Jubany, malgrat que no s’ha trobat el seu ADN al jersei de la víctima.
Xavi Jiménez estava enamorat de Jubany però aquesta no li feia cas. La Policia Nacional creu que va ser ell qui va enviar els anònims a la víctima. I entre els anònims i el crim existeix un vincle clar. Per què?
Abans de ser assassinada, Jubany havia rebut dos anònims –dues bosses de plàstic– que algú va deixar penjats de la porta del seu domicili a Sabadell. La primera borsa va ser entregada el 17 de setembre de 2001 i contenia una orxata, un croissant de xocolata i un escrit amb el següent missatge: «Helena «sorpresa» passàvem per aquí i hem dit a veure què s’explica l’Helena. Som??? (ja et direm, «a menjar-s’ho tot»).
La segona borsa va arribar el 9 d’octubre del 2001 i contenia un suc en un pot de vidre i una nota més extensa, redactada aparentment per dos autors diferents, que expressava el desig dels emissaris desconeguts de coincidir de nou amb ella en una altra excursió de la UES (Unió Excursionista de Sabadell) i informant que, després de deixar-li la borsa, s’anaven a buscar un lloc per aprendre anglès a Sabadell.
Al beure’s aquell segon suc, l’Helena es va sentir drogada. I va sospitar que el suc podria contenir algun tipus de substància tòxica. Com havia sobrat suc, va acudir a un laboratori de Barcelona per analitzar-lo. El laboratori va trobar restes de benzodiazepina en el suc. L’Helena va guardar el resultat d’aquell informe, que demostrava que l’autor dels anònims havia mirat de drogar-la. Aquell informe, que va ser trobat al seu domicili després de la seva mort, va permetre connectar els anònims amb el seu assassinat a través de la benzodiazepina. És a dir, qui va enviar els anònims també era darrere de la seva mort. I els investigadors assenyalen Xavi Jiménez.
Judici a la vista contra dos homes
Laiglesia, Echaguibel i Jiménez són les úniques persones que poden ser jutjades pel crim de Jubany. Per a la resta de ciutadans ja és un cas prescrit, però la justícia encara pot actuar contra ells. Laiglesia i Jiménez ja estan formalment investigats. Echaguibel també pot ser encausada, però en el seu cas seria necessari que la seva imputació es concretés abans del 7 d’octubre d’aquest any.
