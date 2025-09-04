PRIMÍCIA
Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «Fins aquí hem arribat, Antonio, amic meu»
La Guàrdia Civil va escoltar els soliloquis i converses d’Antonio Caba, acusat de la desaparició de dos veïns de Manzanares (Ciudad Real): «Si ens fiquen a la presó, que ens donin menjar, no et sembla?»
Després d’aquella investigació, l’UCO va recuperar els cadàvers de Jesús González i Juan Miguel Isla. Des d’aleshores, Caba és a la presó acusat dels dos crims
Luis Rendueles
Antonio Caba, un mitjancer de Manzanares (Ciudad Real), és a la presó acusat de matar dos veïns per quedar-se amb diners de diversos negocis. Va ser detingut el març del 2025. La investigació de la Guàrdia Civil va portar a recuperar els cadàvers dels dos desapareguts: Jesús González i Juan Miguel Isla, que Caba i el seu amic Gaspar Rivera havien llançat dos pous. El gener del 2023, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica havia destapat la investigació de l’operació Mancanti (Desaparegut, en italià). Des d’aleshores, Caba se sabia investigat. El que no sabia era que la Guàrdia Civil havia col·locat al seu cotxe un micròfon ambiental (un «canari» en argot policial) que permetia als agents de l’UCO sentir les seves converses i pensaments en veu alta mentre conduïa.
Fins a principis del mes de març, Caba resistia la pressió i els rumors al poble. Ell i el seu amic Gaspar sabien que el cadàver de Juan Miguel Isla estava en un pou d’una finca que li havien comprat dies abans de fer-lo desaparèixer. Però aquesta finca no figurava registrada al seu nom i la Guàrdia Civil no coneixia de la seva existència.
«M’encasquetaran el mort»
Tot canvia quan, mentre anava conduint, Caba torna una trucada perduda a l’empleada de la immobiliària que va participar en la compravenda de la finca. «Doncs miri, Antonio, li truco només a títol informatiu, perquè ho sàpiga vostè. Que ens ha trucat la Comandància de la Guàrdia Civil de Ciudad Real i he hagut d'anar-hi... Vaja, per declarar sobre la compra que van fer vostès... Perquè sàpiga que ens han trucat per veure qui ho havia escripturat i qui ho havia comprat, ¿d’acord?».
Caba respon amb un escarit «molt bé, moltes gràcies». Acaba de saber que la Guàrdia Civil ha descobert la finca on ell i el seu amic van llançar un cadàver a un pou. Són els primers dies de març i els monòlegs captats quan va conduint gràcies al canari de la Guàrdia Civil el mostren cada vegada més nerviós.
–«Doncs que soc jo, que soc jo (l’assassí)... Que m’encasquetaran el mort... Que com que no tenen re, això és una puta vergonya, un puto rumor que han han encasquetat per veure si sortia el tema».
«Tinc el telèfon punxat»
El seu còmplice i amic Gaspar també està nerviós. Jubilat, amb problemes de ludopatia, Gaspar arriba a trucar-li per telèfon, desobeint les ordres d’Antonio Caba, que s’indigna amb ell i no pot evitar expressar-ho en veu alta mentre va conduint:
–«Ets molt tonto. Agafes i em truques– Tinc el telèfon dues-centes mil vegades punxat, que han trucat fins i tot al meu germà... ¿És que no pots agafar el puto cotxe i acostar-te?».
Menjar a la presó
El 3 de març, Caba i Gaspar s’acosten fins a la finca on han llançat el cadàver de Juan Miguel Isla. La Guàrdia Civil els està vigilant, tot i que no ho sàpiguen. Caba parla amb un amic i mira d’aparentar normalitat:
–«Ai Déu meu, quina pena de vida... Caldrà anar tirant. I si ens fiquen a la presó doncs que ens donin menjar, ¿no et sembla?».
Caba riu, però el seu amic contesta seriós: «Millor que no».
El 8 de març, Caba i Gaspar estan encara més nerviosos. No poden anar a la finca a moure el cadàver de la seva segona víctima. No volen que la Guàrdia Civil el trobi. Decideixen tornar al lloc del crim, però sense portar els seus telèfons per no deixar empremta.
-«Ens hi acostem ara que no portem (telèfons) mòbils?», comenta Caba.
–«Jo crec que no hi ha res allà», respon Gaspar.
–«Apropem-nos una mica, és que ara mateix, un divendres a la tarda...».
A punt de caramel
Tots dos van al cotxe de Caba per comprovar si hi ha guàrdies civils inspeccionant la finca. Caba assegura que ha vist «una cosa negra» a la finca. Porta Gaspar a casa seva. Abans, paren a posar gasolina. Se sent comentar al jubilat, pessimista: «Això està a punt de caramel ja».
Caba es queda sol i continua conduint. Parla amb si mateix, en veu alta. El micròfon instal·lat al seu cotxe el grava: «Bé, Antonio. Fins aquí hem arribat, amic meu. Fins aquí hem arribat».
46 anys de presó
El 14 de març, la Guàrdia Civil inspecciona la finca. Troba en un pou el cadàver de Juan Miguel Isla, el segon desaparegut. Deté Antonio Caba i Gaspar Rivera. Aquest últim confessa la seva participació a ocultar el cos. Al juliol, conduirà els investigadors a una altra finca, un altre pou, on van deixar, el 2019 , parts del cos de Jesús González, l’altre desaparegut de Manzanares.
Gaspar Rivera i Antonio Caba són a la presó a l’espera del judici pels dos crims. El fiscal demana 19 anys de presó per a Gaspar perquè, després de ser detingut, va confessar i va col·laborar en la investigació. Per a Caba demana 46 anys de presó pels dos assassinats. L’intermediari, l’aconseguidor de Manzanares, no ha declarat ni una sola vegada des que va ser detingut. Les gravacions dels seus pensaments al seu cotxe parlen per ell.
