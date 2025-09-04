La jutgessa del cas Jubany cita Santi Laiglesia el 26 de setembre
Acusació i Fiscalia també han demanat la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel
Jordi Pujolar (ACN)
La jutgessa de Sabadell que instrueix el complex cas de la mort d'Helena Jubany, fa més de 23 anys, ja ha fixat data per prendre declaració a un dels principals sospitosos, Santi Laiglesia, tal com havien sol·licitat tant l'acusació particular com la Fiscalia després de l'aparició d'ADN seu al jersei de la víctima el dia que la van matar. Els resultats de les noves proves d'ADN s'han conegut aquesta mateixa setmana i la citació de Laiglesia davant la jutgessa serà el pròxim 26 de setembre. D'altra banda, acusació particular i Fiscalia també han demanat la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel, una altra de les persones de l'entorn de la bibliotecària de Sentmenat que ja va estar sota la lupa de la justícia.
Laiglesia, el desembre del 2001, era membre de la Unió Excursionista i era xicot de la manresana Montse Careta. La bagenca, que es va suïcidar mesos després de ser detinguda per aquest cas, residia en un dels habitatges del bloc on va ser assassinada Jubany. La investigació indica que la noia va ser drogada amb Noctamid –un somnífer– dins de la casa de Careta el migdia del divendres 30 de novembre del 2001. Jubany no es va presentar aquella tarda al seu lloc de bibliotecària a Sentmenat i Careta, professora, va trucar a la seva escola per dir que tampoc podia treballar aquella tarda.
En el cas d'Echaguibel, els darrers informes biològics han detectat al jersei de Jubany un ADN femení diferent del de la víctima i al d'una de les altres investigades, Montserrat Careta. Quan van passar els fets, Careta i Echaguibel van entrar a la presó, però la primera es va suïcidar a la cel·la i l'acusació contra la segona es va acabar arxivant. Les noves proves podrien fer reobrir la causa contra ella, quan està a punt de prescriure, el pròxim mes d'octubre.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració