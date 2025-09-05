Sospiten que el guàrdia civil detingut va ser l'inductor del crim d'Oliana
Els investigadors també consideren que els altres dos arrestats, un tiet dels germans Márquez i el propietari d'un taller mecànic de Lleida, van ser cooperadors necessaris de l'assassinat
EFE
Els investigadors del crim del suposat contrabandista Joan Coromina a la Baronia de Rialp (Pallars Sobirà) el 2022 sospiten que el comandant de la Guàrdia Civil detingut va ser l'inductor de l'homicidi, mentre els altres dos detinguts -un tiet polític dels pilots Marc Márquez i Àlex Márquez - i el propietari d'un taller mecànic de Lleida- haurien estat cooperadors necessaris en el crim. Ahir, el jutge de Solsona encarregat del cas va acordar presó incondicional per als tres, tal com demanava la FIscalia, després d'una compareixença en la qual tots els investigats es van acollir al seu dret a no declarar.
De les intervencions telefòniques i investigacions portades a terme pels Mossos d'Esquadra, es desprèn que el Guàrdia Civil detingut havia demanat diners a Joan Coromina a canvi de facilitar-li informació sobre la investigació per contraban de què era objecte, un fet que podria estar darrere del mòbil del crim, han afegit fonts properes al cas. La víctima tenia la policia al darrere perquè es se'l considerava part d'una xarxa de contraban de tabac amb ramificacions a Portugal.
En la seva interlocutòria, el jutge justifica l'ingrés a la presó sense fiança dels detinguts, acusats d'un delicte d'homicidi, perquè hi ha risc que fugin , per la gravetat dels fets que se'ls imputen. També argumenta que hi ha perill que els detinguts destrueixin proves, tot i que ja s'han dut a terme les entrades i registres necessaris per a la investigació i la policia els ha intervingut nombrosos dispositius electrònics, entre ells telèfons mòbils.
En aquest sentit, raona el magistrat, els detinguts "eren coneixedors que eren investigats" i és "plausible que estiguessin preparats" per a les entrades i registres practicats i que disposin d'altres espais o llocs on es puguin trobar "evidències o fonts de prova".
Així mateix, la interlocutòria apunta que els detinguts, si quedessin en llibertat, podrien intentar influir en altres testimonis o persones vinculades amb el cas.
El tiet dels Márquez era amic de la víctima
Al llarg del dia d'ahir, la policia catalana va dur a terme diverses diligències d'investigació abans de posar els detinguts a disposició judicial. En concret, els agents van registrar la joieria que regenta l'oncle polític de Márquez a Cervera, on també resideix. El detingut era amic de la víctima, amb qui havia compartit internat en la seva joventut.
L'assassinat va tenir lloc en una zona boscosa de difícil accés de la Baronia de Rialb, on Coromina passejava quan va ser abatut, presumptament, per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme. El tret hauria sortit des d’un rifle, des d'una distància significativa, uns 100 metres, i hauria impactat al pit de la víctima, a la zona del cor.
El comandant a la reserva suposadament implicat en el crim, de 63 anys, va ser arrestat per Assumptes Interns de la Guàrdia Civil acusat d'un delicte d'assassinat i un altre de revelació de secrets.
