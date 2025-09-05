L'home detingut per la mort d'una dona a Lloret s'havia deixat la cartera sobre una tauleta a l'escena del crim.
Pendents de confirmació amb l'autòpsia, la víctima presentava signes d'asfíxia, d'agressió sexual i hematomes a la cara
ACN
L'home detingut per la mort d'una dona en un apartament turístic a Lloret de Mar s'havia deixat la cartera a sobre d'una tauleta a l'escena del crim amb targetes que l'identificaven, però es va emportar el mòbil i la documentació de la víctima. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la víctima tenia signes d'agressió sexual i també d'asfíxia. Tenia una tovallola sobre la cara i diversos talls no greus, amb hematomes a la cara i dents incisius que es movien.
En ser interrogat, el detingut va reconèixer que va anar a l'apartament amb ella, però no va voler respondre en demanar-li sobre el que va passar a l'escena del crim. No responia, s'acollia al seu dret a no declarar o deia que no ho recordava.
Els Mossos van escorcollar el domicili del detingut, d'uns 35 anys, i van recollir roba i calçat amb sang, que s'ha enviat a analitzar. També el van portar al lloc dels fets i van buscar entre les escombraries del contenidor que hi ha al carrer.
L'empresa gestora de l'habitatge turístic, situat al carrer Sant Bartomeu, va ser qui va avisar la policia cap a dos quarts de dotze del matí. Una treballadora va trobar la dona morta, d'uns 30 anys, quan revisava l'apartament després de la sortida dels hostes i va trucar a la Policia Local, que va posar els fets en coneixement dels Mossos.
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un minut de silenci per la mort violenta de la dona. Serà aquest divendres a les dotze del matí.
