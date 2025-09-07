Un autocar bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
El vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un talús
ACN
Un autocar ha bolcat aquest diumenge a la C-32 a Santa Susanna (Maresme) i ha deixat 53 persones afectades. Segons informació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres persones han resultat ferides de gravetat, dues traslladades a l'Hospital Germans Trias i una altra evacuada a l'Hospital de Mataró. També hi ha hagut un ferit lleu traslladat a l'Hospital de Mataró. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.22 hores al quilòmetre 127,7 de la C-32, en direcció Barcelona. Segons les primeres informacions, l'autocar ha sortit de la via i ha caigut per un talús. El vehicle transportava una seixantena de persones de nacionalitat francesa.
La majoria dels passatgers de l'autocar han sortit pel seu propi peu i han pujat pel talús on ha anat a parar el vehicle. Els Bombers estan revisant el bus i els voltants per assegurar-se que no hi hagi ningú. Les persones que no han estat traslladades a centres hospitalaris s'han ubicat al pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar, segons ha detallat Protecció Civil.
14 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i també cinc ambulàncies del SEM, dos helicòpters medicalitzats i un equip conjunt dels dos cossos. També s’hi ha desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM també ha activat el seu suport psicològic al Poliesportiu la Pineda.
Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i l’autopista ha estat totalment tallada en sentit Barcelona durant uns minuts. Posteriorment, s'ha obert un carril en sentit Barcelona i ha provocat dos quilòmetres de retencions des de Palafolls. El telèfon 112 ha rebut una quinzena de trucades per aquest accident.
A través del seu compte d'X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits per l'accident i ha agraït la tasca dels serveis d'emergències.
