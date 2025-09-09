Tallada l'AP-7 a Tarragona en sentit nord per un accident quan un camió ha perdut les bigues de ferro que transportava
L'incident ha provocat un accident amb una furgoneta i 4 turismes més implicats i tres persones han resultat ferides
ACN
L'autopista AP-7 es troba tallada a Tarragona en sentit nord -sentit Barcelona- per un accident amb diversos vehicles implicats i un camió que ha perdut la càrrega, segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat. L'incident ha provocat un accident amb una furgoneta i quatre turismes més implicats, segons el balanç provisional, i tres persones han resultat ferides i han estat traslladades a l'hospital Santa Tecla. Es troben en estat menys greu. L'afectació és en els dos sentits ja que també hi ha bigues en sentit sud, on només hi ha un carril obert i s'acumulen tres kilòmetres de retenció.
L'accident ha tingut lloc cap a les 7.21 hores al quilòmetre 242 de la via, quan el camió ha perdut les bigues de ferro que transportava i ha provocat un accident amb una furgoneta i quatre vehicles més, segons han indicat fonts de Trànsit.
S'han activat 7 patrulles de Mossos, 5 dotacions de Bombers i 3 ambulàncies del SEM. Hi ha 3 afectats evacuats al Santa Tecla (pendent saber-ne l'estat).
