Els incendis han cremat 229 hectàrees aquest estiu a la regió
El terreny afectat a les comarques centrals representa el 3% del conjunt de Catalunya
La Catalunya central ha tancat l’estiu amb 229 hectàrees cremades, segons dades dels Agents Rurals. Es tracta d’una xifra que suposa un increment respecte a l’any passat, quan se’n van cremar 29 en un any que, a diferència dels anteriors, hi va haver poca incidència a la regió. El cap dels Agents Rurals a la Catalunya central, Jordi Carrasco, apunta que la majoria dels incendis d’aquest estiu es van concentrar durant el període de final de juny i principis de juliol, «molt condicionat per la meteorologia amb temperatures molt altes i humitats molt baixes». Tot i aquest període de risc, Carrasco assenyala que el percentatge d’hectàrees cremades a la regió representa el 3% de les hectàrees cremades en el conjunt de Catalunya. En aquest sentit, fa un balanç «relativament positiu», d’una campanya que encara no donen del tot per tancada.
Carrasco explica que la majoria dels incendis d’aquest any a Catalunya es van registrar durant el període de la sega. Tot i que la incidència d’enguany ha estat major, «sobretot per la quantitat de combustible disponible per les pluges de primavera», el cap dels Agents Rurals considera que «és indiscutible» el treball que s’ha fet en els darrers anys amb els pagesos per prevenir aquesta tipologia d’incendis. «Som conscients que la pagesia és un sector clau per a la prevenció». Carrasco assenyala que els pagesos cada vegada adopten més actituds preventives i que enguany s’han revisat un total de 750 màquines agrícoles, de les quals 9 incomplien algun requisit tècnic. En aquest sentit, apunta que la majoria dels incendis agrícoles «tenen una causa accidental» i s’inicien per alguna espurna.
El factor humà
Sobre les causes dels incendis, Carrasco recorda que 9 de cada 10 tenen el factor humà al darrere. «Les causes naturals, com els llamps, representen una part molt petita dels incendis i sempre en fem un seguiment exhaustiu cada vegada que sabem que hi ha tempesta».
Davant del fet que el factor humà està present en la majoria dels incendis, Carrasco insisteix en la importància de la prevenció. «És necessari que la gent entengui que quan prohibim l’accés a un espai natural és perquè en aquell moment existeix un elevat risc d’incendi que implica que qualsevol activitat de risc pot provocar una emergència». En aquest sentit, lamenta que moltes de les denuncies interposades al medi natural tenen a veure amb el risc d’incendi, però puntualitza que «la gran majoria de la gent té una actitud respectuosa».
