Entra a robar en una farmàcia colant-se per la finestreta per on surten els medicaments
El farmacèutic el va poder fer fora sense que pogués sostreure res
Redacció
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 9 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa en una farmàcia de Palamós (Baix Empordà).
Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de 5 de la matinada, quan un home es va colar per la finestreta per on es donen els medicaments d'una farmàcia de la localitat baix-empordanesa. A dins, va agredir al farmacèutic, però aquest el va poder fer fora sense que pogués sostreure res.
Amb la descripció que tenien, els agents van iniciar una recerca per a localitzar l'autor, que va ser trobar poc després al carrer Enric Vincke de Palamós.
Davant les respostes incoherents i l’evidència dels fets, els Mossos van detenir l’home com a presumpte autor de la temptativa de robatori violent. Tres dies abans ja havia estat detingut per un robatori violent al passeig del Mar de la mateixa població. En aquest cas, l'home va sostreure un patinet a una dona i circulava temeràriament pel passeig, on va atropellar a una noia i va fugir. Els agents van localitzar el lladre dins d'un bar i el van detenir per robatori violent i conducció temerària.
L’arrestat, amb antecedents, va passar el mateix dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»