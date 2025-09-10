Investigador del CREAF expert en biodiversitat: "Cuidar el bosc ha de ser responsabilitat de tots"
Josep Maria Espelta considera que la població pot afavorir el paisatge agroforestal quan consumeix productes locals del territori
Com ha de ser la gestió forestal en el context actual de risc d’incendi?
És un gran repte. Necessitem modificar l’estructura dels paisatges i promoure el mosaic agroforestal, tenint en compte el gran risc d’incendis. En el cas d’aquelles zones que hagin patit els efectes del foc, normalment, s’afavoreix la regeneració natural del paisatge, però, en el cas que aquesta regeneració no sigui possible, cal intervenir.
En els darrers anys, s’han fet els deures per fomentar aquesta discontinuïtat al bosc?
Des dels anys cinquanta, hi ha hagut un abandonament progressiu de les zones agràries davant l’aparició de nous sectors de treball vinculats a la indústria i la mecanització de l’agricultura. Revertir aquest procés d’abandonament rural és un procés lent que requerirà temps i voluntat per part de tots els sectors. És cert que, en el cas de Catalunya, s’ha treballat molt en l’àmbit de la prevenció i de l’autoprotecció amb associacions forestals per combatre el risc d’incendis i donar suport als Bombers quan hi ha l’emergència. A banda, també s’han dut a terme iniciatives per revalorar productes forestals com ara el suro o els pinyons. Tot i això, caldria potenciar encara més la indústria forestal per fomentar l’aprofitament dels recursos del bosc i garantir una economia circular.
Qui ha d’assumir la responsabilitat de la gestió forestal?
El bosc és un espai on conflueixen diferents interessos i la responsabilitat hauria de recaure tant en els propietaris, com en els pagesos, en l’administració i, fins i tot, en els usuaris que no hi estem directament vinculats. Una forma de contribuir a preservar el paisage agroforestal és consumir productes locals i aprofitar els recursos forestals com la fusta per mantenir el teixit econòmic d’un determinat territori.
Si reduim massa forestal, en què considera que s’haurien de convertir aquests nous espais?
La conversió en espais agrícoles és una possibilitat. També hi ha zones que poden ser aptes per a instal·lacions fotovoltaiques, sempre des d’una gestió o planificació. Qualsevol rompuda ha de ser acceptada pels organismes tècnics per tal que sigui favorable per a la conservació dels sòls i generi el mínim impacte en el medi.
Per recuperar espais agrícoles, necessitem més pagesos?
Aquest és el gran problema que tenim. Hem de ser capaços de mantenir el paisatge humà i assegurar el relleu a les explotacions agràries. El sector primari ha de tornar a ser atractiu per a la gent jove. Hem d’aconseguir que el sector primari sigui viable econòmicament. L’única forma de mantenir en condicions el bosc és evitar l’abandonament de la pagesia i garantir el teixit social i econòmic del món rural del nostre territori.
