Les denúncies per les distraccions al volant es dupliquen respecte a l’any passat
Durant els set primers mesos de l’any, s’han interposat 1.594 sancions a les comarques centrals, un 54% més que en el mateix període de l’any anterior
Conduir i mirar un instant el telèfon mòbil per consultar un WhatsApp, revisar una notificació d’Instagram o comprovar la ruta al Maps pot semblar un gest sense conseqüències. Tanmateix, els Mossos alerten que és una de les principals causes d’accidents de trànsit, malgrat que sovint la percepció del conductor és que només es distreu uns segons. Davant del risc que comporta aquesta pràctica al volant, el cos ha intensificat la vigilància i, entre l’1 de gener i el 31 de juliol d'aquest any, ha interposat 1.594 denúncies per distraccions, un 54% més que en el mateix període de l’any anterior.
"Aquí tenim una batalla més important a realitzar. Hi ha molta gent que no es conscient del perill", ressalta el cap de Trànsit de la Regió Policial Central, Gerard García. Les dades també inclouen altres distraccions com manipular el dispositiu del GPS o menjar mentre es condueix, però la més habitual és consultar el telèfon mòbil. "Abans trobàvem sobretot conductors que parlaven amb el mòbil a la mà, però ara la majoria disposa de mans lliures al vehicle i el que més detectem és la consulta de missatges, i ens preocupa molt perquè és molt perillós", remarca García.
El cap de Trànsit explica que aquesta tipologia de controls els realitzen amb vehicles de paisà. "Els controls que fem no poden ser ordinaris, han de ser controls preparats per detectar aquest tipus d’infracció". En aquest sentit, preparen controls preventius amb vehicles camuflats per tal de detectar aquest tipus de conductes. "La majoria dels conductors estan conscienciats sobre els perills de conduir sota els efectes de les drogues o l'alcohol, però encara no hi ha prou consciència sobre els perills que representa la manipulació del telèfon mòbil durant la conducció", posa de manifest.
García recorda que les distraccions es troben entre les principals causes dels accidents de trànsit, tot i que n'hi ha d'altres relacionades amb el factor humà que també suposen un perill, com ara la velocitat excessiva, i el consum d'alcohol i de drogues. En aquest sentit, els Mossos realitzen campanyes periòdiques per combatre aquest tipus de conductes al voltant i evitar accidents de trànsit.
Segons el darrer balanç, durant els vuit primers mesos d'aquest 2025, onze persones han perdut la vida a les carreteres de les comarques que cobreix aquest diari, una xifra que suposa una disminució del 35,29% respecte als sinistres mortals que hi va haver del gener a l'agost del 2024, que van ascendir fins als 18. La comarca on han tingut lloc més accidents amb víctimes mortals ha estat el Bages, seguida del Berguedà l'Anoia i l'Alt Urgell. Més de la meitat dels traspassats a la xarxa de carreteres de la regió eren de col·lectius considerats com a vulnerables, és a dir, motoristes i vianants.
