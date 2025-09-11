Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
Gerard García assenyala que una de les infraccions més habituals a la carretera és la conducció sense el carnet, ja sigui perquè el jutge l’ha retirat o perquè el conductor ha perdut tots els punts
Gerard Garcia és el cap de Trànsit de la Regió Policial Central. Va entrar al cos l'any 2000 i des d'aleshores no s'ha mogut de Trànsit, una especialitat que, segons assegura, "atrapa". Actualment, són 132 efectius de Trànsit destinats a la regió.
Per què "l'atrapa" l'especialitat de Trànsit?
Quan vaig sortir de l'escola, la meva promoció va coincidir amb el desplegament de Trànsit a Catalunya. És veritat que quan em vaig fer mosso no contemplava especialitzar-me en aquest àmbit, però quan va sorgir l’oportunitat de treballar en una comissaria a prop de casa, vaig decidir aprofitar-la. A partir d’aquell moment, vaig començar a descobrir què significava realment aquesta especialitat i, amb el temps, Trànsit t'atrapa. És una feina molt assistencial i de servei al ciutadà, que va més enllà de posar multes.
D'ençà que va entrar el cos com han evolucionat els accidents?
En el cas de la regió, aquest any els accidents es mantenen i, fins i tot, han incrementat. Fins al juliol, hem donat cobertura a 3.210 sinistres, un 8% més que l'any passat. Aquest repunt s’explica, en part, per l’increment de la mobilitat, però cal subratllar que la majoria són casos amb ferits lleus o sense ferits. En aquest sentit, estem aconseguint objectius. Quan vam començar l’any 2000 es registraven unes 80 víctimes mortals anuals a la regió, i en els últims anys no superem la vintena. Són molts factors que han contribuït a reduir la gravetat dels accidents, com ara la millora de les carreteres, la seguretat dels vehicles i també la nostra tasca preventiva a l’hora de detectar conductes de risc.
Quins són els punts negres que tenen detectats a la regió?
L’anàlisi que podem fer és que no tenim una concentració d’accidents, sinó que estan molt dispersos per tota la regió. Dels 15 accidents mortals registrats aquest any, només 5 han tingut lloc en vies principals com la C-25 i la C-16. A la C-25, per exemple, hi va haver aquell accident a Gurb provocat per un vehicle que circulava en direcció contrària i que va causar dues morts. La resta han tingut lloc en vies secundàries i de manera dispersa. Fa uns anys teníem més punts negres, però, gràcies a la seva detecció i al treball amb els titulars de via i les administracions públiques, cada vegada en tenim menys. Quan detectem una zona de risc, com un pas d'animals, s’intenta reforçar la senyalització o bé posar tanques de separació, com es va fer a la C-55.
La mesura ha ajudat a reduir els accidents en aquesta carretera?
És cert que els problemes de mobilitat continuen i que la congestió és important, però hem aconseguit acabar gairebé del tot amb els accidents mortals. La principal causa de la mortalitat a la carretera és el xoc frontal, per tant, si elimines aquesta possibilitat, els accidents baixen. Abans cada any registràvem de 9 o 10 accidents mortals només en el tram sud, i ara s'han reduït molt. En els últims dos anys, hem hagut de lamentar alguns casos, però la situació ha canviat molt.
Abans esmentava l’accident de la C-25, a Gurb. A principis d'any, el director de Trànsit expressava preocupació pels accidents provocats per vehicles que entren en sentit contrari en vies d'alta capacitat.
Hem tingut diversos episodis. Des de persones grans desorientades que han accedit a la carretera en sentit contrari fins a conductors que circulaven sota els efectes de l'alcohol i no s’atenen a les normes. No és recurrent, però enguany s'han detectat més casos de l'habitual. És un tema que ens preocupa i estem valorant que no hi hagi un dèficit de senyalització. Sovint hi ha rotondes que no estan ben senyalitzades i indueixen a l’error. En el cas de l'accident de Gurb, el conductor anava begut. És un cas que està pendent de judici i ara s'han imposat mesures cautelars com la retirada del permís de conduir.
Com s'han d'abordar aquestes conductes temeràries?
Crec que el problema que hem d’abordar és la multireincidència. Aquelles persones que tenim detectades que cometen fets delictius de molta gravetat en un període curt de temps. Parlem de persones que han demostrat reiteradament que no respecten la normativa. Una cosa és el conductor que un dia s’equivoca i comet una infracció puntual, i una altra ben diferent és el conductor multireincident que incompleix la llei de manera constant. Molts cops són aquests els que acaben provocant els accidents. Són perfils que tenim detectats perquè els aturem constantment a la carretera.
La retirada de carnet és una mesura prou contundent?
A nivell legislatiu s’haurien d’enduir més les penes, inclús retirar els vehicles en els casos de més reiteració. De fet, circular sense carnet és una de les infraccions més habituals que ens trobem. De les 307 denúncies d'aquest tipus que vam tenir l’any passat, hem passat a 342 aquest any, amb un increment d’un 11%. Són denúncies a persones que no han obtingut mai permís de conduir, a conductors amb el carnet retirat o bé que s'han quedat sense punts, que suposen el gruix més important. Hi ha conductors que no són del tot conscients que quan perden tots els punts i es posen al volant estan cometent un delicte.
Cal més educació viària?
Des de fa uns anys potenciem l’educació per la mobilitat segura en totes les edats. Anem a les escoles i comencem a conscienciar els infants sobre la importància de posar-se el cinturó, de no consumir alcohol, portar el casc i adoptar conductes responsables. El que volem és evitar els accidents i les greus conseqüències que comporten.
Ha començat l'entrevista dient que l'objectiu que es marquen per al 2050 és arribar a reduir els accidents mortals fins a zero. Creu que és possible?
Crec que és possible si l’evolució de les tecnologies va acompanyada de la conscienciació. El vehicle autònom, per exemple, pot ser una eina clau per reduir els accidents provocats pel factor humà. També hi pot haver millores significatives en la seguretat del vehicle. Si comparem els cotxes de fa deu anys amb els actuals, no tenen res a veure. D'altra banda, la part mèdica també ha evolucionat molt. L’helicòpter medicalitzat ajuda a reduir la gravetat de les lesions i permet que la persona tingui més possibilitats de recuperar-se. Si aconseguim alinear tots aquests factors, estic convençut que podrem assolir-ho.
